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準備搶票！ 春節離島機票今晚6時起陸續開放訂位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
春節7天假離島機票，今起陸續開放訂票。聯合報系資料照
春節7天假離島機票，今起陸續開放訂票。聯合報系資料照

準備搶票！明年春節有七天假期，交通部民航局日前宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2776架次，計24萬9766個座位數，並自今天下午6時起陸續開放訂位。

民航局說，明年春節假期自2月10日（周三）至2月16日（周二，初五）有七天假期，民航局規畫2月6日（周六）起至2月17日（周三）為航空疏運期，共計12天。春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1504架次，計12萬1210個座位數；金門航線1056架次，計11萬3652個座位數；馬祖航線216架次，計1萬4904個座位數；三離島航線共計提供2776架次，計24萬9766個座位數，後續亦將視訂位狀況規畫第二波加班機。

民航局表示，為利旅客規畫行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月8日（周二）、9日（周三）及10日（周四）下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票；其中網路訂票部分亦提供身心障礙者訂票服務，另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

民航局說，該次春節假期，於尖峰時段2月6日至2月13日台灣出發往離島方向，以及2月13日至2月17日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。

民航局說，提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓；另配合中央流行疫情指揮中心秋冬防疫專案，請於進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩，共同維護我國防疫安全。

各航線統一開放訂位日期、時間及開票期限。圖／民航局提供
各航線統一開放訂位日期、時間及開票期限。圖／民航局提供

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