女大生唾液腺結石下巴腫如蛙 內視鏡術不留疤還她自信

一名21歲大學三年級女生，因唾液腺結石造成唾液腺炎；目前正值實習階段的她，經常需要接觸人群，為了兩側下巴經常腫一團，讓她十分羞於見人，並影響工作。檢查後，原本要進行下頷腺切除手術治療，但擔心術後頸部留疤並傷及顏面神經，後來改採「唾液腺內視鏡手術」終於順利取出結石，讓她恢復自信。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師許哲綸表示，患者初訪門診時面露困惑及徬徨，兩側下巴反覆腫脹的情形已嚴重影響生活，雖然經諮詢其他醫師，清楚自己的狀況是因唾液腺結石所致，但因需透過下頷腺切除手術治療，擔心術後留下頸部疤痕及傷及顏面神經等風險，令她相當擔憂而打退堂鼓。

但因唾液腺結石造成下巴腫脹問題頻繁發生，尤其腫脹時機點捉摸不定，令愛美的她相當困擾，經來院諮詢溝通，決定改採唾液腺內視鏡手術治療，不但順利將唾液腺的結石取出，外部也絲毫不留疤痕，術後恢復狀況甚佳，隔天即辦理出院，令她終於放下心中的大石。

許哲綸說，唾液腺是一種消化腺體，會分泌唾液濕潤口腔、維持口腔清潔，並幫助消化，但當唾液腺因結石而阻塞，就會影響唾液分泌功能，出現疼痛、唾液腺腫脹等時好時壞的症狀，若患者因感染而發生唾液腺炎，就會使唾液腺疼痛及頸部腫脹更加惡化。

他說，唾液腺內視鏡手術是經由唾液腺分泌的自然孔，藉著逐步擴張撐開，或局部切開方式進入，使用約1.6釐米的半硬式內視鏡，搭配藥劑沖洗和各種取石儀器和鈥雷射介入，有機會避免頸部的疤痕、減少手術相關的神經併發症，更能保留原本腺體的功能，對於反覆發生唾液腺炎的患者，可提供另一種替代治療方式。

許哲綸提醒，由於受限於唾液腺結石的大小、位置及影響腺體，唾液腺內視鏡手術仍有其侷限性。此外，透過攝取足夠水分以及避免抽菸，能維持唾液管道暢通，減少發生結石的機率，建議若有手術需求的民眾仍應諮詢醫師，以期達到最佳治療效果。