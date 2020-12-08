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中南部今起有雨可以紓解旱象？ 彭啟明給答案了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今起全台有雨。聯合報系資料照
今起全台有雨。聯合報系資料照

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中南部今明雲量增多偶陣雨，儘管無法一次紓解旱象，「但可以期待」。

彭啟明說，今天清晨空曠地區低溫16-17度，都會地區18-19度，北部白天回溫有限，北部頂多回溫一兩度，中南部雲量逐漸增多，回溫幅度較前幾天減少一些，白天高溫會降個兩三度，高溫約25-26度。

彭啟明表示，這幾天大致維持類似天氣，不過整體而言水氣增多，東北部雨勢可能略增強加大，西半部雲量逐漸增多轉偶陣雨，中南部有機會下點雨，這是很不一樣的地方。

他說，目前南海上正有一個東風波擾動，小低壓正往越南方向移動，暖濕的水氣會透過中層大氣往北傳送，加上北方高壓東移，南方有低壓系統發展東移，台灣附近的天氣轉趨不穩定，配合上低壓帶來的水氣，今明兩天有波雲雨帶通過台灣，降雨將會增多。

彭啟明表示，迎風面的東北部到北部及東半部，今明兩天雨勢會較大一些，會比綿綿細雨還要強，由於已經連續下了很久時間，仍要注意土石的滑動。

至於大家最關心的中南部雨勢，彭啟明說，主要應該是要靠山區容易有降雨，預估最多10-30毫米，平地降雨則較少，可能是偶飄雨，雖然雨量可能不多，無法一次紓解旱象，但在乾旱時期，任何一滴雨都是彌足珍貴，今明兩天或到周四，可以期待。

彭啟明說，周四開始，系統又逐漸回到東北風為主天氣，北部東北部仍持續陰沉偶雨，要轉晴都還遙遙無期，中南部逐漸轉情，類似天氣到周六。

他表示，下周日下半天開始到晚上，新的一波冷空氣逐漸報到，這波北方冷高壓南下，整體來說，比前幾波結構更好更強一些，低溫的時間點會落在下周一二，北台灣空曠地區低溫有機會降到13-14度，都會地區低溫也有可能到15度上下，是否會到習慣上定義的冷氣團的程度，就有待觀察。

彭啟明說，近期東亞就是入冬一波波有時間序列的冷高壓逐步南下，在中國北方的低溫，每周都破入冬新低紀錄，整體大環境上，是相當正常的冬季特徵，還沒有特別冷的跡象，不過相較這幾年大家習慣的全球暖化下的暖冬，有些人會感覺仍較冷。而冷空氣要到台灣，強度上都減弱不少，東北部陰雨的天氣仍持續。

彭啟明 低溫

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