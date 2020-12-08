為恭醫院雁行團隊不只是治療與轉介 還做慢性病預防

苗栗縣頭份市為恭醫院「雁行醫療照護團隊」，發現轉診個案，慢性疾病占了8成，因此雁行團隊除了疾病治療、轉介，108家醫院、診所團隊進化到慢性病控制，最近為恭就成功將一名70歲詹姓老婦人降低血糖值後，下轉到團隊診所後續照護。

詹姓老婦人長期以來都到診所拿藥控制血糖，一次她到苗栗縣竹南鎮竹興里設置的健康小站測量血糖，血糖數值飇升至每分升634毫克，小站護理師立即轉介至雁行醫療照護團隊雁首頭份市為恭醫院，緊急處理後，將血糖控制每分升200毫克以下，病情穩定後，最近下轉至團隊診所。

為恭醫院指出，健保署2018年推動分級醫療，強化雙向轉診，為恭醫院配合推動，院長陳振文努力下，與108家醫療院所及機構合作成立雁行醫療照護團隊，透過和社區診所緊密合作，不但強化醫病關係，也增加大醫院、小診所相互信任，更利於分級醫療推動。

許多轉診的個案中，慢性疾病占了8成以上，顯示慢性病管理是需正視的議題，為使社區民眾早期預防慢性病，為恭在社區中免費協助民眾測血壓、血糖，並利用遠端科技，將相關數值上傳至國健署健康管理平台，針對高危險群進行各別化之健康促進，病人回診時，醫師可透過平台了解平時生理狀況，掌握病情變化。

為恭指出，雁行團隊不僅是疾病治療及轉介的功能，並提供醫療服務，透過智慧醫療系統、提前評估患病風險，及早介入健康促進活動，更結合各里社區，跨區域、跨機關、跨院所、跨專業的整合，預防及照護慢性疾病。