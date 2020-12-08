降雨範圍擴大全台連兩天有雨！創入冬最低溫時間點曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風仍強，除了北台灣有雨，降雨範圍也會擴大，明後天甚至全台有雨。下周日更強冷空氣到，氣溫會驟降，下周一、二將創入冬最低溫。

吳德榮說，今晨迎風面東北部、東部、恆春半島及新竹以北已有局部雨；北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯。

他表示，冷空氣略增強、影響北台灣，今晨截至5時低溫較昨晨下降約1度，新北石門區16.0度，新竹新豐鄉16.2度，桃園楊梅區16.4度；其他地區低溫持平或微升，南投中寮鄉17.2度，苗栗西湖鄉17.9度，宜蘭羅東鎮17.9度。

吳德榮表示，今東北季風仍強，新竹以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。中層水氣逐漸移入，含水量雖不多，苗栗以南雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高。

他說，北台濕涼、其他地區因雲量漸增、高溫略降。各區平地氣溫如下：北部16至21度、中部17至26度、南部18至27度、東部17至25度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日白天至周六東北季風及冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；明後天中層水氣持續移入，形成12月並不多見、全台皆有降雨機率的天氣。

新竹以北及東半部有局部雨，苗栗以南有局部短暫雨，但仍以迎風面降雨較明顯，背風面雨量很少。

吳德榮說，周五、周六新竹以北及東半部有局部短暫雨；中南部山區有零星降雨的機率。

吳德榮說、下周日另一波東北季風挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下周一晚、周二晨氣溫降至最低，將創入冬以來的最低氣溫。但是否能達大陸冷氣團（氣象局≦14度）的強度？模式模擬仍在微調中，需要再觀察。