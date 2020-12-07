第五屆綠獎「青少年環境行動獎」 四學生團隊獲獎

第五屆綠獎的「青少年環境行動獎」首獎，由華南高商學生黃乙恩團隊的「蛙愛溪口」獲得，另外還有三團隊獲得優選，分別是林峻宇團隊的「樹學芳城市」、莊凱翔團隊的「桃園夜市空氣很清新——環保夜市對空氣品質提升之行動研究」、郭日暘團隊的「尋龍記」，並於11月27日在國父紀念館受獎。

青少年行動方案獎總獎金新台幣15萬元，首獎新台幣6萬元和獎座。優選三名，獎金新台幣3萬元和獎座。

此次獲得首獎的黃乙恩團隊，指導老師黃孝文是他的父親，另有隊員劉宇哲、張家瑞。「諸羅樹蛙」是分布於雲嘉地區的特有種樹蛙，來自嘉義溪口的黃乙恩跟父親發現溪口當地的諸羅樹蛙越來越少，於是發起保育行動方案。自民國107年開始在全鄉調查諸羅樹蛙棲地位置，並每年持續調查棲地變化情形。

團隊也在溪口鄉「諸羅記農場」和退休老師賴榮孝（荒野保護協會前理事長）

進行棲地營造計畫，定期調查農場樹蛙數量；109年開始和國小、國中、社區合作夜間觀察樹蛙活動，讓小朋友及社區民眾了解諸羅樹蛙，達到幫助筍農生計、協助社區創生、守護樹蛙的共贏目標。

獲得優選的林峻宇團隊，是一群從小一起參加「荒野保護協會」親子團的高中學生，他們的行動方案是「樹學芳城市——救樹我們的事」，成員來自台中一中、文華高中、后綜高中、明道中學、惠文高中、清水高中；指導老師是賴郁芬、劉盟潭。

他們在荒野活動中，發現台中市老樹的生存面臨困境，又看見課本裡提到的「城市森林——水碓聚落的老樹」有生存危機。於是從民國106年發起守護老樹行動，經訪查許多老樹周遭居民後，在臉書成立「樹學芳城市」，透過文字與圖畫，讓更多人知道老樹的故事。又透過活動建置台中市的老樹地圖。他們也設計「台中公園的老樹尋寶」教案及教具，讓小朋友從遊戲中體會老樹的珍貴，除了實際帶領活動，更開放給有興趣的教師或一般民眾們申請借用。

第二個獲優選的莊凱翔團隊，行動方案是「桃園夜市空氣很清新——環保夜市對空氣品質提升之行動研究」，成員包括彭映瑄、林雪麗，他們是中壢高中、新興高中、大園國際高中學生。指導老師是崔玉慧、吳青發。

研究團隊曾於民國108年參加環保署的「空氣品知識與行動競賽」，又在109年1月展開從台北到高雄的單車旅遊，發現各地夜市攤販製造的烹飪廢氣直接排放到走道。夜市鄰近道路又多受到汽、機車排放廢氣影響，空氣品質不佳。

他們針對桃園市的環保夜市「八德興仁花園夜市」進行了解，包括何謂環保夜市？對於瀰漫於油炸或燒烤攤位四周的白色煙霧，攤商老闆如何降低空汙？除了油煙，還有哪些因素影響空氣品質？如果環保夜市優於傳統夜市，應讓更多人知道。

團隊於是採取訪談、以儀器實測並分析一般夜市與環保夜市的空氣品質、瞭解環保夜市的減塑成果與一般夜市的碳足跡差異，並實際推廣夜市減塑及多設置環保夜市。然後將研究成果藉由辦理夜市活動或網路，如FB、Youtube，進行推廣，實際降低空氣汙染。

另一優選的郭日暘團隊，成員包括林秉瑩、翁建中、謝庭甄，他們是「荒野親子高三團紅隼鷹」團隊，指導老師是李麗琴。他們的行動方案是針對海灘保麗龍垃圾的「尋龍記」。

團隊成員這幾年每年參加「荒野保護協會」在高雄林園「中門海灘」舉行的淨灘，於過程中注意到海灘上除了保特瓶等塑膠廢棄物之外，還有更難撿拾的白色保麗龍小顆粒，對於景觀、生態都產生影響。經請教台南社區大學關注沙灘保麗龍十多年的晁瑞光老師，得知台灣西南部沿海沙灘的保麗龍碎片來源，除了已禁用的保麗龍飲料杯之外，最嚴重的是漁業養殖，特別是在台南沿海的蚵架保麗龍。

經調查，僅台南沿海就有1萬棚蚵架，平均每棚使用20個保麗龍塊，也就是使用近20萬個。經政府相關單位努力回收，近年回收率高達 99%，但消失的1%竟然有2000塊保麗龍之多，對於環境、生態都造成迫害。

計畫目標是推動全面改用塑膠浮具，做法包括：①以紀錄片宣傳，透過問卷調查凝聚眾力，發想解決；②推動新式浮筒設計，提供參考。③推動逐步汰換方式，嚴禁使用無套網新保麗龍；④凝聚力量，對在地環境議題進行關注。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com