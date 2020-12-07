推動「重返內海之珠──大倉嶼計畫」 海洋公民基金會獲得第五屆綠獎

海洋公民基金會推動的「重返內海之珠──大倉嶼計畫」，獲得第五屆綠獎的「生態保育計畫獎助」，並於109年11月27日在國父紀念館受獎。這項計畫將持續第五年推動「復育珊瑚海田」，使與大倉嶼海域相連；並要推動大倉嶼成為人們安居樂業的「永續島嶼」；除了對該嶼潮間帶進行環境監測，也邀請村民書寫歷史，勾勒大倉嶼和大倉人的生命圖像。

此次獲奬的海洋公民基金會成立於民國102年，由一群關心海洋環境、熱愛澎湖的人們，以公民力量和小額捐款，全力投注環境保育工作，希望成為台灣關鍵的海洋守護平台，實現環境正義，締造永續未來。亦即針對海洋和澎湖，努力進行海洋守護、環境教育和公民參與工作。

該基金會從民國106年起推動「復育珊瑚海田」計畫，經澎科大水產養殖系張國亮老師（海洋公民基金會董事）指導協助，四年來復育珊瑚2400株，復育場域從澎湖跨海大橋下海域逐步向南擴大，與大倉嶼連成一線，期望在邁向第五年時，呈現完整的珊瑚復育工作記錄。

有關大倉嶼潮間帶的監測，將安排與在地生態、社區發展相關的四堂課程。還要蒐集生態調查資料，盤點當地傳統漁業行為。同時安排志工對潮間帶進行四次調查，亦即每季進行一次，並展示成果；基金會也要將大倉嶼潮間帶常見的生物，用圖鑑刊登在刊物上，並以海報展示，讓遊客和社區民眾感受到棲地的生物多樣性，還可以簡單的向遊客和朋友介紹。

相關計畫中，將邀請社區的中年和青年一代居民，共同書寫大倉嶼的歷史及自己的歷史，重建社區共同記憶年譜，出版專屬刊物，印製1000份。還要拍攝大倉嶼記錄短片，用影像記錄耆老的口述歷史，包括農耕、漁獵、信仰、生活、教育，及「大倉媽祖園區開發案」對大倉嶼的影響。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com