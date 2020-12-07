推廣「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」 基隆市野鳥學會獲第五屆綠獎

社團法人基隆市野鳥學會推動的「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」，獲得第五屆綠獎的「生態保育計畫獎助」，並於109年11月27日在國父紀念館受獎。這項計畫希望讓「八斗子漁村」再生，及讓當地海灘上優美的「海豹岩」被指定為特殊地形及地質現象的自然紀念物。

此次獲獎的基隆市野鳥學會，創會理事長沈振中原為生物老師，民國80年，他發現基隆外木山黑鳶群體因棲地遭破壞而消失，毅然放棄教職，而於82年成立「基隆市野鳥學會」，近年來致力在基隆市各級學校及社區，推動環境教育工作。

基隆八斗子地區舊稱「八斗仔」，當地留存的「咕咾厝」歷史超過200年，至民國104年，咕咾厝尚有15間，日本時代所建紅磚厝尚有40 間；據調查，「八斗子漁村」曾採用19種漁法，比較特殊的為當地漁民發明的「棒受網」漁法及對海洋相對友善的「一支釣」漁法。民國64年八斗子漁港興建後，當地大片海沙埔及礁岩被水泥碼頭取代。民國107年，八斗子漁村北側造型特殊的「海豹岩」經媒體報導而爆紅。

八斗子漁村如今面臨五項挑戰，分別是：①嚴重人口外移。②傳統漁村聚落持續凋零。③「八斗子漁村文物館」可能隨著時間推移而無以為繼。④僅存的大坪海岸遊客日多，嚴重威脅潮間帶的生態。⑤海豹岩位於感潮區，漲潮時可能妨害遊客安全。

基隆市野鳥學會因此推動「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」，要與基隆市各級學校師生合作，宣導推動如下的目標，包括：①保護海豹岩於法有據。②喚醒珍惜八斗子大坪原始海岸及潮間帶生態的保育議題。③讓八斗子漁村的傳統建築、傳統漁法、傳統漁寮及文化資產被看見。④讓八斗子漁村外移的年輕人回鄉，燃起八斗子漁村再生的希望。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com