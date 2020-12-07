推動「搶救冬季漂鳥的家─—淡水河蘆洲灘地復育計畫」 台北市野鳥學會關渡自然公園管理處獲第五屆綠獎

新北市蘆洲區淡水河灘的紅樹林擴散增生，造成鷸鴴科水鳥棲地消失，使每年上萬隻渡冬黑腹濱鷸減至不足千隻，「台北市野鳥學會關渡自然公園管理處」擬推動「搶救冬季漂鳥的家─—淡水河蘆洲灘地復育計畫」，期將濱鷸屬水鳥利用率最高的5公頃灘地紅樹林移除，以利黑腹濱鷸等生存。這項計畫獲得第五屆綠獎的生態保育計畫獎助，並於民國109年11月27日在國父紀念館受獎。

「台北市野鳥學會關渡自然公園管理處」的成立，緣起於關渡自然公園於民國90年12月開放，由臺北市政府委託「社團法人台北市野鳥學會」成立關渡自然公園管理處經營管理，提供臺北盆地濕地生物一處庇護棲地，也提供大台北地區民眾親近濕地的場域。

該管理處指出，淡水河蘆洲灘地退潮時的面積約67公頃，大面積的泥砂混合感潮灘地，是大量鷸鴴科水鳥度冬的重要棲地，尤以黑腹濱鷸為最，一年數量曾達萬隻。自民國94年水筆仔紅樹林開始擴散增生，109年當地紅樹林面積已超過25公頃，造成鷸鴴科水鳥棲地消失。

計畫執行目標包括：

①蘆洲灘地水鳥棲地復育——水筆仔紅樹林伐除減量：計畫到灘地伐除水筆仔，控制面積約5公頃。同時遊說主管機關第十河川局，合作推動移除蘆洲灘地紅樹林。

②蘆洲灘地鳥類變化監測調查：結合早年蘆洲灘地的鳥類調查資料，於目標區

域伐除水筆仔前後，進行鳥類監測調查，一年19次，以定點掃視法記錄，調查記錄的微棲地包含水域、泥灘、樹叢、人工物、空域。每小時記錄天氣狀況，包括時間、漲退潮、風力、風向、雲量及雨勢。

③環境教育活動，即以關渡自然公園為基地，進行水鳥棲地復育的宣教推廣，

邀請在地學校加入種子學校網絡，共同關懷在地濕地生態與水鳥保護。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com