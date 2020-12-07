推動「關係花園——人類與台灣獼猴和諧共處計畫」 台灣獼猴共存推廣協會獲得第五屆綠獎

社團法人台灣獼猴共存推廣協會的「關係花園──人類與台灣獼猴和諧共處計畫」，獲得第五屆綠獎的生態保育計畫獎助，並於109年11月27日在國父紀念館受獎。計畫的目的在於杜絕私養，解決台灣獼猴的負面形象，減少民眾對於野生動物的焦慮感，以達到提升社會大眾生活品質、重視生態維護的雙贏成效。

今年獲獎的台灣獼猴共存推廣協會指出，臺灣獼猴受到地理環境隔閡及長時間演變，成為臺灣特有種，是台灣島上除智人之外唯一的原生靈長類動物，因棲地與人類活動範圍高度重疊，使得人們誤認牠們不需要保護與嘗試理解。

根據台灣獼猴共存推廣協會的獼猴私養通報網統計，自從民國108年1月，台灣獼猴從保育類物調整為一般動物後，每個月平均有12件私養通報，較過去一年不到10件私養通報嚴重得多。事實上，台灣獼猴還是受到動物保育法、國家公園、保護區等規範保護，不得隨意私養或獵捕。

台灣獼猴共存推廣協會成立於108年6月，以致力推廣瞭解野生台灣獼猴之行為與生態，促進台灣獼猴與共同生活區域之民眾和諧共存，維護台灣獼猴的動物權利為宗旨。

該協會的「關係花園——人類與台灣獼猴和諧共處」計畫，期培育專職訪視調查人員，將訪視調查勸說過程完整記錄，提供相關單位研究使用。該會計畫於高雄市各國小辦理宣導講座，於寒暑假辦理體驗教育營隊，邀請五年級至九年級學生參與。同時舉辦公民參與工作坊，提升青少年公民素養，主動關注公共議題。

台灣獼猴共存推廣協會自108年開始，參與50場以上相關的演講，並開辦300場以上的「公益獼猴生態導覽團」，累積至少5000人次參與，致力扭轉民眾對獼猴的錯誤認知，希望翻轉獼猴成為台灣的明星物種，讓民眾主動對獼猴產生好感。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com