推廣「窗殺調查防治與友善鳥類建築計畫」 台灣猛禽研究會獲第五屆綠獎

社團法人台灣猛禽研究會以「咚窗事發──窗殺調查防治與友善鳥類建築推廣」計畫，獲得第五屆綠獎的生態保育計畫獎助，並於民國109年11月27日在國父紀念館受獎。

這項計畫希望在國內擴大推動「野鳥窗殺防治」概念，對於改善或裝設鳥類友善玻璃的場域給予「友善鳥類建物標章」，並以網路平台曝光，以引起大眾對窗殺的重視，最終目標為將「鳥類友善玻璃」列入我國綠建築法規。

所謂的「窗殺」，是鳥類撞擊玻璃導致傷亡的簡稱，美國估計每年平均有5億隻野鳥、南韓估計每年有800萬隻野鳥因窗殺死亡，許多國家都重視這項議題，但國內很少討論。去年台灣猛禽研究會以「看不見的玻璃陷阱──北部地區野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣」計畫，獲得第四屆綠獎的生態保育計畫獎助，在執行計畫期間，發現全台各地都有野鳥窗殺情形，所以該研究會繼續推動「咚窗事發」計畫。

今年獲獎的台灣猛禽研究會於民國90年6月向內政部登記為全國性社團，會員約250人。宗旨為：「結合喜愛猛禽人士，共同研討猛禽知識，促進對猛禽的研究與保育，並反對獵捕、馴養、破壞棲地及其他任何形式的危害猛禽生態行為」，也就是透過研究和教育，促進猛禽的保育。

台灣猛禽研究會指出，國內建築近年來流行使用大面積玻璃，主打高透明與視野遼闊，但鳥類常無法辨識前方有玻璃屏障，不知閃避而高速撞向玻璃，導致死傷。尤其綠建築常採用大量玻璃做為牆面與門窗，又合併生態補償而在周邊設置綠籬，結果反而形成野鳥窗殺陷阱。

這項計畫有三項主軸，分別是：野鳥窗殺案件蒐集與研究、野鳥窗殺防治與鳥類友善玻璃教育推廣、野鳥窗殺風險建築輔導改善。

「綠獎」是聯華電子公司發起的生態保育獎項，自民國105年起，每年徵選出優秀的生態保育計畫，頒發獎座和獎助金；又自民國108年起設置「青少年環境行動獎」，以分享、實踐、改變鼓勵青少年投入環保行動。五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。聯電希望藉由綠獎的設立，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。詳細資訊，請參閱綠獎官網：http://www.ecoechoaward.com