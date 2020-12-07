本土登革熱病例+1 新莊30歲女感染源待釐清

疾病管制署今公布國內新增1例本土登革熱病例，為新北市新莊區昌平里30多歲女性，平時活動地以新北市新莊區住家及新北市土城區工作地為主，待進一步調查以釐清感染源。

疾管署表示，個案近期無出國史，11月29日出現發燒、後眼窩痛、關節痛、嘔吐及腹瀉等症狀，因症狀持續，於11月29日至12月2日間數度就醫仍未改善，4日前往醫院就醫後收治住院，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。

疾管署表示，個案之同住家人均無症狀，皆已安排接觸者採檢。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作，社區監測將持續至12月30日。

疾管署提醒，近期北部地區降雨機會增加，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，徹底清除戶內外積水容器及落實環境清潔，避免病媒蚊孳生；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分等防蚊藥劑。

疾管署表示，若出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疾管署統計，國內今年截至目前累計72例登革熱本土病例，49例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、新莊區、板橋區、樹林區及中和區各1例)，23例居住桃園市(桃園區15例、龜山區6例、八德區及中壢區各1例)；另累計63例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。