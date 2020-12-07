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本土登革熱病例+1 新莊30歲女感染源待釐清

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
疾病管制署防疫人員於新北市新莊區本土登革熱個案活動地進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾病管制署防疫人員於新北市新莊區本土登革熱個案活動地進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供

疾病管制署今公布國內新增1例本土登革熱病例，為新北市新莊區昌平里30多歲女性，平時活動地以新北市新莊區住家及新北市土城區工作地為主，待進一步調查以釐清感染源。

疾管署表示，個案近期無出國史，11月29日出現發燒、後眼窩痛、關節痛、嘔吐及腹瀉等症狀，因症狀持續，於11月29日至12月2日間數度就醫仍未改善，4日前往醫院就醫後收治住院，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染第一型登革熱。

疾管署表示，個案之同住家人均無症狀，皆已安排接觸者採檢。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治與民眾衛教等工作，社區監測將持續至12月30日。

疾管署提醒，近期北部地區降雨機會增加，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，徹底清除戶內外積水容器及落實環境清潔，避免病媒蚊孳生；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分等防蚊藥劑。

疾管署表示，若出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

疾管署統計，國內今年截至目前累計72例登革熱本土病例，49例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、新莊區、板橋區、樹林區及中和區各1例)，23例居住桃園市(桃園區15例、龜山區6例、八德區及中壢區各1例)；另累計63例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

登革熱 發燒

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