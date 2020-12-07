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山藥大餐上菜 10道山海料理饗宴賣4500元 限量100桌
基隆瑪陵山區「基隆山藥」、「白雪玉山藥」正值產季，基市府和市農會今天舉辦山藥風味餐推廣活動。山藥大餐9日上午9點開賣，分在市農會及市府產業發展處接受訂桌，每桌4500元，兩地各賣50桌，每人限購2桌。用餐時間是20日晚上6點，地點在基隆港海產樓。
市府產發處表示，醫學報告與本草典籍都指山藥是很好的保健食材，「基隆山藥」是本地原生種，由於基隆多雨、氣溫偏低，山藥生長期較長，口感較其他產地山藥更綿密。
產發處近年積極推廣農民種植，並輔導協助農場及農會舉辦山藥認養、採山藥體驗和山藥大餐活動。農友種植基隆山藥面積每年都有增加，今年已約有7.5公頃。
基隆農友除種植基隆山藥，也有白雪玉品種，產發處媒合在地餐飲業合作開發以山藥入菜的佳餚、點心和飲品，例如山藥風味餐、山藥蛋糕、養生山藥飲等創意美食，吸引消費者品嘗，拓展商機。
今年山藥大餐設計10道山藥料理，結合當令海鮮，融合山、海美味，活動中也會安排摸彩活動。10道料理分別為鮮魚生吃、梅汁山藥併海哲皮、山藥佛跳牆、山藥魚片、山藥香菇芙蓉、法式山藥海鮮、山藥宮保雞柳、蒜泥中蝦板條、鴛鴦山藥蒸鮮魚、山藥燉烏骨雞湯、精美甜點。
產發處表示，山藥大餐每桌原價5000元，市府和農會為推廣在地食材補助500元，消費者只要花4500元，就能在20日前往基隆港海產樓享用山藥大餐。有興趣的民眾可把握機會訂購，邀請親朋好友在年終時刻分享基隆最道地的山海饗宴。
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