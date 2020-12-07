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40歲壯男吸菸嚼檳榔得口腔癌 手術取小腿骨與皮膚重建

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
醫師進行口腔癌篩檢，若發現癌前病變(如白斑、紅斑等)，都能盡速做切片檢查。圖／天主教聖馬爾定醫院提供
醫師進行口腔癌篩檢，若發現癌前病變(如白斑、紅斑等)，都能盡速做切片檢查。圖／天主教聖馬爾定醫院提供

40歲壯年男子阿龍(化名)在工地上班，平日工時長為提振精神，常吸菸、嚼檳榔提神，多年前開始，只要吃略刺激性食物，口腔黏膜即有灼熱感，卻未就醫檢查，直到日前才診斷為第四期口腔癌，經清術手術、化療，取一段小腿骨與部分皮膚重建口腔功能，術後恢復狀況良好。

天主教聖馬爾定醫院口腔顎面外科醫師白馨表示，口腔癌為我國25-44歲青壯年男性，最易發生的癌症，平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早10年以上，菸酒檳榔都是危險因子，同時有抽菸、喝酒、吃檳榔習慣，罹患口腔癌機率為一般人的123倍，呼籲民眾戒除菸酒檳榔，定期做口腔檢查。

她說，像阿龍發現口腔癌時已是第四期，和第一、二期相比，切除範圍更大，為將惡性腫瘤拿乾淨，除頸部接受淋巴廓清術，還要截掉一部分下顎骨，並且取一段小腿骨與部分皮膚，重建口腔功能，術後還需接受放射線治療與化療，不僅影響外觀、說話、咀嚼。

白馨說，所幸患者手術後恢復狀況良好，做重建手術改善外觀與口腔功能，進食，講話都沒有問題，只需要定期回診追蹤即可

天主教聖馬爾定醫院即日起至12月31日，提供口腔癌篩檢送口罩活動，民眾攜帶健保卡至醫院一樓癌症篩檢中心掛號，醫師進行口腔癌篩檢，若發現癌前病變(如白斑、紅斑等)，都能盡速做切片檢查。醫院也有戒菸門診和戒檳榔單一窗口，相關諮詢可洽癌症篩檢中心，電話專線05-2756322

為將惡性腫瘤拿乾淨，除頸部接受淋巴廓清術，還要截掉一部分下顎骨，並且取一段小腿骨與部分皮膚，重建口腔功能。圖／天主教聖馬爾定醫院提供
為將惡性腫瘤拿乾淨，除頸部接受淋巴廓清術，還要截掉一部分下顎骨，並且取一段小腿骨與部分皮膚，重建口腔功能。圖／天主教聖馬爾定醫院提供

口腔癌 癌症 手術

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