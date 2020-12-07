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環保禮炮機「瓦斯混氧氣」 立委要求加強掌控預防危險

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請環保署報告廢棄物處理及空氣汙染防治方案。記者吳姿賢／攝影
立法院衛環委員會今天邀請環保署報告廢棄物處理及空氣汙染防治方案。記者吳姿賢／攝影

台南日前發生廟會砲車火燒車意外，一名女童來不及逃生因而喪命，警消初步判斷是大炷香沒完全熄滅才引燃砲火。立委今天表示，出事的台南砲車當時其實也有環保禮炮機，由瓦斯、氧氣混合，對改善空汙有成效，但易燃氣體可能有一定危險性，應加強掌控。環保署表示，會盡快相關主管機關討論。

立法院衛環委員會今天邀請環保署報告廢棄物處理及空氣汙染防治方案，立委劉建國說，日前台南廟會砲車發生意外，具體原因還有待釐清，不過車上有環保禮炮機，是利用氧氣、瓦斯混合而成製造爆炸聲跟微量火焰，效果足以替代燃放鞭炮，對空汙改善有一定成效，但畢竟氧氣、瓦斯混合後是易燃氣體，各家品牌狀況也不一，經濟部目前對此也沒有標章檢驗。

劉建國說，這些年來為了降低空汙，政府廣泛宣導溝通，相關寺廟也願意配合，但這些環保禮炮機可以透過淘寶購買中國製造的貨品，經濟部對相關產品也沒有輔導、認證或提出安全操作模式，「這個政府會被詬病跟挑戰」。

劉建國提到，為了減少空汙，目前很多地方政府還補助、租借環保禮炮機，包括台北、桃園、新竹、苗栗到金門都有，環保機關跟業者願意為了空氣品質配合方案，值得肯定，但環保署也要適時掌握並積極面對，預防未來再度發生意外。

環保署長張子敬說，會更加重視環保禮炮機問題，否則廟會這麼多人潮聚集，禮炮機放在中間相當危險，會盡快找相關主管機關經濟部討論。

環保署 劉建國

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