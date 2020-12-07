宜蘭豪雨下不停 三星蔥出貨量大減創歷史新低

宜蘭因連日豪雨，三星蔥供貨量銳減，較去年同期短差約2公噸，因雨勢未見緩和跡象，部分蔥田育種遇到阻礙，原本11、12月是農忙期，蔥農卻罕見閒得發慌，蔥農林東海自嘲現在是提早「放寒假」，預估明年3、4月將會出現真空期，影響三星蔥的出貨量。

三星蔥主要運往台北農產運銷公司拍賣，約佔北農青蔥拍賣量的15至20％，但因為品質好，所以拍賣價格高於中南部青蔥。

不過，今年10月、11月、12月，宜蘭降雨天數就將近50天，豪雨影響三星蔥品質，部分青蔥在田間腐爛，加上成長緩慢，影響供貨量。

三星地區農會總幹事謝志旭統計往年資料，原本12月可供貨3公噸起跳，現在每日僅供應1公噸多，產量較去年同期減少一半，供貨量創歷史新低。

供貨量低，加上青蔥賣相受雨水影響，拍賣價格未見起色，約在每公斤百元上下徘徊，賣相較差者，每公斤僅25元，因不敷成本，有蔥農索性不採收，間接影響供貨量。

謝志旭說，三星蔥供貨量要恢復穩定，需看這場雨下到何時才能結束，若豪雨持續，供貨量恐持續低迷。

三星蔥每年11月、12月是種植期，今年因豪大雨，使得蔥苗育種不易，加上土壤含水量過多，菜畦無法順利填土，影響青蔥種植時序。

蔥農林東海自嘲現在三星蔥農閒得發慌，早已提前放寒假；三星蔥種植期約120天，11月以來許多蔥田尚未育種，按照時序，預估會影響明年3、4月產量恐會出現真空期。