快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭豪雨下不停 三星蔥出貨量大減創歷史新低

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭三星蔥因豪雨影響，出貨量銳減創歷史新低。記者張議晨／攝影
宜蘭三星蔥因豪雨影響，出貨量銳減創歷史新低。記者張議晨／攝影

宜蘭因連日豪雨，三星蔥供貨量銳減，較去年同期短差約2公噸，因雨勢未見緩和跡象，部分蔥田育種遇到阻礙，原本11、12月是農忙期，蔥農卻罕見閒得發慌，蔥農林東海自嘲現在是提早「放寒假」，預估明年3、4月將會出現真空期，影響三星蔥的出貨量。

三星蔥主要運往台北農產運銷公司拍賣，約佔北農青蔥拍賣量的15至20％，但因為品質好，所以拍賣價格高於中南部青蔥。

不過，今年10月、11月、12月，宜蘭降雨天數就將近50天，豪雨影響三星蔥品質，部分青蔥在田間腐爛，加上成長緩慢，影響供貨量。

三星地區農會總幹事謝志旭統計往年資料，原本12月可供貨3公噸起跳，現在每日僅供應1公噸多，產量較去年同期減少一半，供貨量創歷史新低。

供貨量低，加上青蔥賣相受雨水影響，拍賣價格未見起色，約在每公斤百元上下徘徊，賣相較差者，每公斤僅25元，因不敷成本，有蔥農索性不採收，間接影響供貨量。

謝志旭說，三星蔥供貨量要恢復穩定，需看這場雨下到何時才能結束，若豪雨持續，供貨量恐持續低迷。

三星蔥每年11月、12月是種植期，今年因豪大雨，使得蔥苗育種不易，加上土壤含水量過多，菜畦無法順利填土，影響青蔥種植時序。

蔥農林東海自嘲現在三星蔥農閒得發慌，早已提前放寒假；三星蔥種植期約120天，11月以來許多蔥田尚未育種，按照時序，預估會影響明年3、4月產量恐會出現真空期。

他無奈說，青蔥最怕大豪雨，只希望這場雨能夠快快停止，讓農民好做事「真的不要再下了！」

宜蘭三星蔥因豪雨影響，出貨量銳減創歷史新低，蔥田也因豪雨，尚未種下新苗。記者張議晨／攝影
宜蘭三星蔥因豪雨影響，出貨量銳減創歷史新低，蔥田也因豪雨，尚未種下新苗。記者張議晨／攝影

豪雨 北農

延伸閱讀

桃園龜山地址超難寫！網曝宜蘭這裡「整串寫完198畫」更慘

宜蘭打造8間情境教室今啟用「馬卡龍」讓學英語變好玩

林佳龍：高鐵延伸宜蘭 年底完成綜合規劃

走入人群 宜蘭東門夜市辦脫貧計畫助弱勢生找自信

相關新聞

校園霸凌從幼兒園就存在！掌握2原則教孩子保護自己

很多人都以為校園霸凌只會出現在學齡後的孩子身上，殊不知3、4歲的幼兒也可能對同儕做出欺負攻擊的行為。除了一般常見的打人、抓人、咬人、推擠等肢體攻擊，孩子也可能搶奪、破壞或藏匿物品，甚至做出新聞事件中的侵入性行為。

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天(7日)宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日...

「乘風逐光」 新竹登場 2021台灣燈會未來感主燈搶先曝光

「2021台灣燈會」主燈今發表。本屆主燈以「乘風逐光」為名，結合以「風光」為特色元素，竹藝燈籠將運用機械裝置，使108根...

表演如一場遊戲！ 舒淇曝拍完「這部片」的角色 讓她最難離開

從峰迴路轉到水到渠成，一個女演員能夠體驗的事，舒淇都經歷過了。她帶著燦然美好的姿態，讓大螢幕上每秒24格的真理，編織出錯綜複雜的角色故事，虛幻且真實。

一件襯衫／吃過便利商店108碗燴飯 只為傳遞一份溫暖

「一件襯衫」與「全家便利商店」共同創作了一則便利商店食安企劃。忙碌的城市生活，讓現代人習慣透過便利商店尋得滿足，在挑選鮮食時，美味是必備條件，若是能兼具健康，讓人吃得放心，便能成為顧客的首要選擇。近年健康意識抬頭，全家便利商店順勢推動Clean Label計畫，減少食品非必要的添加物，提供消費者滿滿的飽足與安心感。

環保禮炮機「瓦斯混氧氣」 立委要求加強掌控預防危險

台南日前發生廟會砲車火燒車意外，一名女童來不及逃生因而喪命，警消初步判斷是大炷香沒完全熄滅才引燃砲火。立委今天表示，出事...

宜蘭豪雨下不停 三星蔥出貨量大減創歷史新低

宜蘭因連日豪雨，三星蔥供貨量銳減，較去年同期短差約2公噸，因雨勢未見緩和跡象，部分蔥田育種遇到阻礙，原本11、12月是農...

早餐吃蛋餅油條最對味！VERSE創辦人張鐵志最鍾情的早餐

文化議題作家張鐵志推薦的這間永和豆漿，蛋餅用的是厚餅皮，不似大陸東北大餅那般硬韌，最好正反兩面都煎到「恰恰」，不僅在嚼勁中帶著軟實，咬出的濃郁麵香，則伴隨著雞蛋好滋味，加一點醬油，加一點辣。

基本工資調整 元旦起285.5萬人健保每月多3到70元

明年元旦起基本薪資將調高200元，從現行2萬3800元調至2萬4000元，健保投保金額級距也要跟著調。衛生福利部社會保險...

地方垃圾大戰恐加劇 立委要求環署積極介入調度

南投草屯及雲林垃圾掩埋場近期不斷發生火警，引發外界關注沒有焚化爐縣市的垃圾處理問題，立委今天批評，垃圾協調處理已經出現困...

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

許多上班族每天早上沒有喝咖啡就好像沒有醒過來一樣，我的是咖啡喝酒了可能會有腸胃不適等症狀，但是不喝咖啡又可能會頭痛、憂鬱...

指腕腫痛推拿還不好 小心類風濕性關節炎上身

早上起床，發現雙手手指關節僵硬持續超過一小時，小心可能是類風濕性關節炎。60歲的王奶奶最近手指關節處常出現輕微疼痛，但她...

熱門新聞

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。