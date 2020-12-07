快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

確定違法！彰縣萬人抗體血清調查 衛福部最高可罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方垃圾大戰恐加劇 立委要求環署積極介入調度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
衛環委員會今天邀請環保署報告焚化爐運作狀況及廢棄物處理政策。記者吳姿賢／攝影
衛環委員會今天邀請環保署報告焚化爐運作狀況及廢棄物處理政策。記者吳姿賢／攝影

南投草屯及雲林垃圾掩埋場近期不斷發生火警，引發外界關注沒有焚化爐縣市的垃圾處理問題，立委今天批評，垃圾協調處理已經出現困難，未來許多焚化爐進入整改階段，有一段時間垃圾處理量會下降，問題會更加嚴重，法規既然允許環保署可以調度各縣市焚化爐支援處理，應積極介入處置。

衛環委員會今天邀請環保署報告焚化爐運作狀況及廢棄物處理政策，立委蔣萬安表示，目前全台有八個縣市沒有焚化爐或未啟用，現有的24座焚化爐平均廠齡也很高，明年將有20座超過20年的使用年限，就算環保署提出整改，但垃圾處理量提升也有限，且縣市之間如何協調焚化垃圾也有不小困境，既然當初廢清法賦予環保署統一調度的權力，環保署身為主管機關就要積極介入處理，不能說因為地方民意受阻就「兩手一攤」。

蔣萬安說，現在協調各縣市焚化爐就已經有困難，接下來還要面臨更嚴重問題，因為有些縣市明年或之後要進行焚化爐整改，新竹縣垃圾過去都仰賴新竹市處理，兩年後新竹市焚化爐將整改，已對外說竹縣垃圾要自己想辦法，高雄仁武、岡山焚化爐明年也要整修，勢必影響原本的垃圾協助處理量，但中央都沒有積極作為。

環保署長張子敬說，當初焚化爐設計規畫20年限是參考國外經驗，雖然都有維運或汰換設備，不過廠齡提高效能仍會變差，確實無法達到原先設計容量，一直希望沒有焚化廠的縣市能夠盡量建立自主垃圾處理能力，不限定要蓋焚化爐，但不能自己都沒有能力、要別人處理。

張子敬說，現在焚化爐處理量能不足，很大一部分是事業廢棄物進入焚化爐，排擠原來要處理的生活垃圾，因此現在推動事業廢棄物燃料化，可燃的事廢就不要進入焚化爐。至於中央調度部分，地方政府也很清楚，即使中央要調度，但地方也會透過民意機關做成決議反對，或是當地民眾抗議。

張子敬說，現在在焚化爐整改過程，未來希望透過補助機制，讓中央掌握比較多的調度權利，如整改焚化爐，中央補助較多的錢，但必須訂定預設多少容量留給中央調度，因為過往焚化爐被視為鄰避設施，地方願意接手中央就很高興，所以相關產權都給地方，導致調度現在出現問題。

焚化爐 環保署 新竹

延伸閱讀

回應十大領袖民調 鄭文燦列出護台三領導名單

蘇貞昌何去何從？信功案引發的想像與事實

各縣市焚化爐垃圾處理 張子敬：有私下協調

蔣萬安批萊豬報告僅4頁遭鄭運鵬嗆 孫大千：執政者傲慢

相關新聞

校園霸凌從幼兒園就存在！掌握2原則教孩子保護自己

很多人都以為校園霸凌只會出現在學齡後的孩子身上，殊不知3、4歲的幼兒也可能對同儕做出欺負攻擊的行為。除了一般常見的打人、抓人、咬人、推擠等肢體攻擊，孩子也可能搶奪、破壞或藏匿物品，甚至做出新聞事件中的侵入性行為。

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天(7日)宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日...

「乘風逐光」 新竹登場 2021台灣燈會未來感主燈搶先曝光

「2021台灣燈會」主燈今發表。本屆主燈以「乘風逐光」為名，結合以「風光」為特色元素，竹藝燈籠將運用機械裝置，使108根...

表演如一場遊戲！ 舒淇曝拍完「這部片」的角色 讓她最難離開

從峰迴路轉到水到渠成，一個女演員能夠體驗的事，舒淇都經歷過了。她帶著燦然美好的姿態，讓大螢幕上每秒24格的真理，編織出錯綜複雜的角色故事，虛幻且真實。

一件襯衫／吃過便利商店108碗燴飯 只為傳遞一份溫暖

「一件襯衫」與「全家便利商店」共同創作了一則便利商店食安企劃。忙碌的城市生活，讓現代人習慣透過便利商店尋得滿足，在挑選鮮食時，美味是必備條件，若是能兼具健康，讓人吃得放心，便能成為顧客的首要選擇。近年健康意識抬頭，全家便利商店順勢推動Clean Label計畫，減少食品非必要的添加物，提供消費者滿滿的飽足與安心感。

環保禮炮機「瓦斯混氧氣」 立委要求加強掌控預防危險

台南日前發生廟會砲車火燒車意外，一名女童來不及逃生因而喪命，警消初步判斷是大炷香沒完全熄滅才引燃砲火。立委今天表示，出事...

宜蘭豪雨下不停 三星蔥出貨量大減創歷史新低

宜蘭因連日豪雨，三星蔥供貨量銳減，較去年同期短差約2公噸，因雨勢未見緩和跡象，部分蔥田育種遇到阻礙，原本11、12月是農...

早餐吃蛋餅油條最對味！VERSE創辦人張鐵志最鍾情的早餐

文化議題作家張鐵志推薦的這間永和豆漿，蛋餅用的是厚餅皮，不似大陸東北大餅那般硬韌，最好正反兩面都煎到「恰恰」，不僅在嚼勁中帶著軟實，咬出的濃郁麵香，則伴隨著雞蛋好滋味，加一點醬油，加一點辣。

基本工資調整 元旦起285.5萬人健保每月多3到70元

明年元旦起基本薪資將調高200元，從現行2萬3800元調至2萬4000元，健保投保金額級距也要跟著調。衛生福利部社會保險...

地方垃圾大戰恐加劇 立委要求環署積極介入調度

南投草屯及雲林垃圾掩埋場近期不斷發生火警，引發外界關注沒有焚化爐縣市的垃圾處理問題，立委今天批評，垃圾協調處理已經出現困...

不喝咖啡就頭痛憂鬱？ 醫師教你可以這樣減咖啡

許多上班族每天早上沒有喝咖啡就好像沒有醒過來一樣，我的是咖啡喝酒了可能會有腸胃不適等症狀，但是不喝咖啡又可能會頭痛、憂鬱...

指腕腫痛推拿還不好 小心類風濕性關節炎上身

早上起床，發現雙手手指關節僵硬持續超過一小時，小心可能是類風濕性關節炎。60歲的王奶奶最近手指關節處常出現輕微疼痛，但她...

熱門新聞

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。