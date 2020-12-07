地方垃圾大戰恐加劇 立委要求環署積極介入調度

南投草屯及雲林垃圾掩埋場近期不斷發生火警，引發外界關注沒有焚化爐縣市的垃圾處理問題，立委今天批評，垃圾協調處理已經出現困難，未來許多焚化爐進入整改階段，有一段時間垃圾處理量會下降，問題會更加嚴重，法規既然允許環保署可以調度各縣市焚化爐支援處理，應積極介入處置。

衛環委員會今天邀請環保署報告焚化爐運作狀況及廢棄物處理政策，立委蔣萬安表示，目前全台有八個縣市沒有焚化爐或未啟用，現有的24座焚化爐平均廠齡也很高，明年將有20座超過20年的使用年限，就算環保署提出整改，但垃圾處理量提升也有限，且縣市之間如何協調焚化垃圾也有不小困境，既然當初廢清法賦予環保署統一調度的權力，環保署身為主管機關就要積極介入處理，不能說因為地方民意受阻就「兩手一攤」。

蔣萬安說，現在協調各縣市焚化爐就已經有困難，接下來還要面臨更嚴重問題，因為有些縣市明年或之後要進行焚化爐整改，新竹縣垃圾過去都仰賴新竹市處理，兩年後新竹市焚化爐將整改，已對外說竹縣垃圾要自己想辦法，高雄仁武、岡山焚化爐明年也要整修，勢必影響原本的垃圾協助處理量，但中央都沒有積極作為。

環保署長張子敬說，當初焚化爐設計規畫20年限是參考國外經驗，雖然都有維運或汰換設備，不過廠齡提高效能仍會變差，確實無法達到原先設計容量，一直希望沒有焚化廠的縣市能夠盡量建立自主垃圾處理能力，不限定要蓋焚化爐，但不能自己都沒有能力、要別人處理。

張子敬說，現在焚化爐處理量能不足，很大一部分是事業廢棄物進入焚化爐，排擠原來要處理的生活垃圾，因此現在推動事業廢棄物燃料化，可燃的事廢就不要進入焚化爐。至於中央調度部分，地方政府也很清楚，即使中央要調度，但地方也會透過民意機關做成決議反對，或是當地民眾抗議。

張子敬說，現在在焚化爐整改過程，未來希望透過補助機制，讓中央掌握比較多的調度權利，如整改焚化爐，中央補助較多的錢，但必須訂定預設多少容量留給中央調度，因為過往焚化爐被視為鄰避設施，地方願意接手中央就很高興，所以相關產權都給地方，導致調度現在出現問題。