指腕腫痛推拿還不好 小心類風濕性關節炎上身

早上起床，發現雙手手指關節僵硬持續超過一小時，小心可能是類風濕性關節炎。60歲的王奶奶最近手指關節處常出現輕微疼痛，但她以為只是一般的關節退化，到國術館推拿都無效。沒想到關節益發腫脹疼痛，連騎機車催油門都困難，嚴重時連衣服都無法好好穿，確診後才發現王奶奶罹患「類風濕性關節炎」已長達四年，經過藥物治療病情才獲得改善。

收治個案的恩主公醫院過敏風濕免疫科主任郭孝齡表示，類風濕性關節炎為全身的發炎性自體免疫疾病，包括基因、環境都可能誘發疾病發生，好發在40至50歲的中年女性，女性患者約是男性的五倍。

初期診斷不易，常見症狀為疲倦感、全身痠痛及食慾不振，進而造成患者體重下滑，若無妥善治療，會逐漸發展為多關節發炎及腫脹。知名女作家劉俠（杏林子）便是患有類風溼性關節炎，終其一生殘疾以輪椅代步。

郭孝齡表示，類風濕性關節炎是一種不可逆的疾病，關節一旦被破壞就無法復原；所以必須早期發現，及早治療。但許多民眾會把類風濕性關節炎和痛風或是退化性關節炎搞混。

痛風九成以上發生在腳、退化性關節炎常見於停經後女性，類風濕性關節炎則有95％的患者好發部位為手部，第三指節及手腕常會出現腫脹，且多為對稱性關節的疼痛。因此如果早晨起來發現手指關節僵硬超過一個小時，最好到醫療院所，透過抽血測類風濕性關節炎因子進一步診斷。

郭孝齡表示，針對類風濕性關節炎過去沒有好的用藥，只能以止痛藥緩解疼痛，但現在有口服免疫調節劑、免疫抑制劑和生物製劑，讓誘使發炎的因子不那麼活躍，藉以改善病程。

醫師會依照患者個別情況配置用藥，希望讓患者在三個月內疾病獲得緩解或是達到低疾病活動度。但郭孝齡也坦言，類風濕性關節炎是不可逆的疾病，需要一輩子用藥，不過如能早期治療，可以逐步減少用藥，或是得以拉長用藥間隔。

郭孝齡也提醒，類風濕性關節炎患者切勿聽信偏方，不可亂停藥，生活上也要避免抽菸等容易引發發炎的因子，才能維持良好的生活品質。