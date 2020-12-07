男子雙腳發麻竟罹罕見「茉莉氏症候群」 恐致勃起困難

花蓮一名60歲林姓男子長期腳麻無力，因洗腎廔管問題就醫，意外發現腹主動脈阻塞，其造成的原因竟是罕見的「茉莉氏症候群」所致。門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，該症候群因血液不易進入下肢，會出現勃起困難、腳麻跛行，呼籲民眾切勿輕忽，儘早治療。

林男經常覺得走路雙腳會無力、發麻，由於腰椎曾經動過手術，認為是腰椎神經的問題，沒有進一步的檢查，直到今年4月，因突然急性腎衰竭開始洗腎，後因廔管問題求診於心臟外科，赫然發現原來罹患「茉莉氏症候群」，不僅出現粥狀動脈鈣化、硬化，甚至逐漸讓血管腔變窄、堵塞，才會造成雙腳無力、發麻。

心臟外科主任黃振銘表示，「茉莉氏症候群」是腹主動脈骼骨動脈阻塞的疾病，典型的症狀有跛行、勃起困難、雙下肢脈搏下降。

黃振銘說，透過電腦斷層檢查發現，患者從骼骨動脈就開始堵塞，遠端腹主動脈也塞住，甚至上腸繫膜動脈開口也有近40%的狹窄。如果沒有治療，預估明年患者的上腸繫膜動脈就會完全堵塞，出現大範圍腸缺血壞死，需要把全部腸子切除。

醫師決定用微創、支架置放的手術方式，從雙股和左手臂進入，前後花了3個多小時，成功的幫病人打通了所有血管，讓血流可以順利的流到雙腳。黃振銘說，相較於傳統手術復原期長、有傷口，微創、支架置放的手術方式不僅幾乎無傷口，身體復原也較快速。

他提醒，如果民眾容易出現腳麻、發冷、行動時雙腳會無力或僵硬等症狀，除要檢查神經或骨頭的問題外，也可能是血管狹窄或阻塞，可進一步尋求心臟科醫師診療。