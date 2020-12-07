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影／列車長跪地開門 鐵路工會籲：不應成常態

聯合報 / 記者顏凱勗賴韻如／台北即時報導
針對台鐵日前發生列車長在樹林站跪地開門的事件，台鐵產業工會今(7)日上午與國民黨立委洪孟楷和時代力量立委邱顯智等人在立法院舉行記者會。記者顏凱勗／台北報導
針對台鐵日前發生列車長在樹林站跪地開門的事件，台鐵產業工會今(7)日上午與國民黨立委洪孟楷和時代力量立委邱顯智等人在立法院舉行記者會。記者顏凱勗／台北報導

針對台鐵日前發生列車長在樹林站跪地開門的事件，台鐵產業工會今(7)日上午與國民黨立委洪孟楷和時代力量立委邱顯智等人在立法院舉行記者會，台鐵工會表示台鐵局不應將緊急狀態當成常態，否則安全堪虞，要求相關單位盡速處理。

台鐵鐵路產業工會理事長王傑說，整個事情的關鍵，在於制度跟規章沒有做好因應的修改，出現扳動考克是一個非常態的動作，為什麼台鐵局要在第一時間，用這種非常態的做法下達給第一線的員工，這是員工們所不能夠接受的事情，就算在12月4號，台鐵出公文說，將會改由機務司機員開門，或是車長不會再職程樹林到樹林調度站之間的區間，但在周日還是發生一樣的事情，「到底何時才能夠真正完成這個修改辦法？讓車長跟站員都不用再做這樣的動作。」

立委洪孟楷表示，任何一個工作都不應該讓一個職業，需要跪趴在地上，五體投地開門，這是因為新制所造成調配上的問題，但是制度是人改的，制度如果因為改變而造成人員調配的困難，那就代表這個制度更改有問題，是不是應該要由制度面來著手？「而不是說會改善，但是改善的結果，竟然是不叫列車長跪，那叫其他人來跪好了？叫月台上的人來跪好了？叫駕駛員來跪嗎？我想這都不是解決的方法。」

立委邱顯智指出，現在改成列車長沒有隨車到樹林調度站，導致說列車長必須要趴地開車門的狀況，事實上，看起來是為了節省樹林到樹林調度站距離一公里，列車長報到的時間、工時，因為要節省這麼少的成本，導致發生這樣的狀況，導致必須要做這個變更，我覺得這完全沒有必要。

台鐵 邱顯智

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