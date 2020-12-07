成醫研發安膝智慧套組 十字韌帶受傷在家做復健

許多人避免在疫情期間到醫院看診，成大醫院已研究開發「安膝」智慧復健套組，讓十字韌帶受傷病患在無法回診情形下，在家自行復健，數據也會上傳給醫師評估進度。

成大醫院骨科部運動醫學科醫師蘇維仁今天指出，「安膝」智慧復健套組的膝關節支架上裝有感測器，以測量病人每天膝蓋活動次數、活動角度、持續時間等，提供客觀數據，讓病人了解自己復健進度。

另外，「安膝」的數據也可藉由手機上傳雲端資料庫，手機APP裡更內建復健進度與課程，病患得完成一個階段復健後，才能進入下一個階段；這種「破關式」復健課程可提供患者復健動力，且上傳資料讓醫師及物理治療師評估，視情況加強復健或踩剎車。

目前，這個研究計畫施用對象是接受十字韌帶重建手術的病患，讓病患在無法回診的情形下，優化復健療程，尤其更適用於在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐的當下。

運動醫學科醫師許凱嵐也表示，「安膝」可即時看到患者術後復健成果，不需像以前要2至3個星期才追蹤1次，有時等回診才發現復健進度落後一大截。另名醫師官法全說，這種智慧型支架可省去不少患者看病的時間及成本。