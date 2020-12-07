焚化爐垃圾處理難調度 立委要求環署一月底提修法草案

南投縣草屯鎮垃圾掩埋場11月20日起火燃燒多日，引發外界再度關注南投縣沒有垃圾焚化爐的問題，環保署雖依法可調度各縣市處理，但實務上地方民意機關會有意見，目前都是環保署私下協調各縣市調度。立委今天要求，既然實務上難以調度，環保署須於一月底提出制度檢討及修法版本。

立法院衛環委員會今天邀請環保署報告「垃圾處理及焚化爐運作狀況」報告，立委吳玉琴指出，草屯垃圾掩埋場堆積很多垃圾，不但引起火警，也凸顯管理不當問題，現在雲林、南投等沒有焚化爐縣市可透過區域合作機制調度垃圾焚燒，但最根本問題可能是跨區域合作機制出現失靈現象，各縣市雖然以區域畫分調動，但其實很難調度，尤其各地方焚化爐都有燒事業廢棄物，根本沒有空間可以調度。

環保署長張子敬說，機制正常運作，主要是因為處理量能有限，另外還有事業廢棄物要處理，有些地方首長無法把地方事業廢棄物趕出去，可以協助的有限，整體而言，現在僅剩下台北、高雄焚化爐有餘裕量可以協助處理其他縣市垃圾。

另外，全台有花東、雲林、南投、竹縣、金門、澎湖、連江等八個縣市沒有焚化爐，需要依賴其他縣市焚化爐處理垃圾，蘇治芬質疑，環保署雖然按照法規可以調度，但實務上不容易做，要求一月底提出制度檢討及修法版本。

張子敬受訪表示，焚化爐逐漸老舊，處理量能減少，目前兩個直轄市還有處理餘裕，環保署雖然可以依法調度，但因為地方民意機關還有意見，所以並不如預想認為有需要就可以調度，但中央其實已經協助調度，只是沒有用法規來強制，透過私下協調，可以協助的縣市都已經協助處理。