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今年至11月止28件酒駕釀6死 高公局：聚餐酒後勿駕車

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
高速公路局請民眾，酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。圖／高公局提供
高速公路局請民眾，酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。圖／高公局提供

年關將近，依據國情及民間習俗，多會舉辦尾牙或聚餐活動，並伴隨飲酒助興。考量飲用酒類對於駕駛人操控車輛影響甚鉅，將導致反應遲鈍，且對速度及距離判斷力下降，對於行車安全是莫大威脅。高速公路局請民眾，酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。

高公局表示，今(109)年11月22日凌晨2時23分，國道4號東向11.4公里處發生1部自小客車擦撞護欄後失控翻覆事故，該車駕駛及部分乘客疑似酒後駕車且有超速情形，最終導致4人死亡、2人輕重傷，傷亡情形相當嚴重。

高公局統計，108年國道酒後駕車導致死傷事故共有38件，造成4人死亡、47人受傷；109年截至11月止則有28件，造成6人死亡、41人受傷。

另依據「道路交通管理處罰條例」第35條規定，汽車駕駛人(初犯)若經檢測吐氣酒精濃度達0.15mg/L或血液中酒精濃度達0.03%以上，則處駕駛人新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車，並吊扣其駕照1至2年。車上有未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，吊扣駕照2至4年；致人重傷或死亡者，吊銷駕照並不得再考領。酒駕代價慘痛，害人害己更傷財。

高公局表示，酒駕者往往認為自身仍清醒，酒量好且不會超過取締標準，但是實際上不僅將自身置於高度風險中，更嚴重影響其他用路人的安危。高公局呼籲民眾切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕。行駛中要遵守相關行車規定，使人車都能保持在最佳狀況。生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 駕照 事故

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