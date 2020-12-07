「乘風逐光」 新竹登場 2021台灣燈會未來感主燈搶先曝光

「2021台灣燈會」主燈今發表。本屆主燈以「乘風逐光」為名，結合以「風光」為特色元素，竹藝燈籠將運用機械裝置，使108根竹子呈現出如風一般地的律動，以新竹聞名的玻璃為素材，呈現不同以往的高科技的未來感主燈。

交通部部長林佳龍、新竹市市長林智堅、交通部觀光局局長張錫聰、圓山大飯店董事長林育生、中華電信董事長謝繼茂、台灣觀光協會秘書長羅瓊雅與台灣觀光遊樂區協會廖理事長人共襄盛舉，一同揭曉主燈造型。

觀光局表示，這次主燈由知名科技藝術家團隊豪華朗機工將於主燈區錦華公園，打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置，呈現「連結在地、聲光動態、眾和百燈、儀式表演」四大亮點，呼應交通部觀光局以「台灣燈會2.0」概念，將傳統民俗節慶活動升級為饒富藝術感的展演空間。

觀光局說，連結在地產業與記憶的傳統竹藝，結合竹、風、科技的聲光機動態，打造為有史以來最奇幻萬變的主燈。在白天是座壯觀的竹藝動力雕塑，靜態優雅；夜晚則為華美的祈福律動之光，繽紛熱鬧。

觀光局表示，主燈每晚將伴隨著交響與電子交錯的壯麗配樂，並以機械動力展現風動的效果，在開合之間幻化成為光影的聖殿，置身其中宛如走進沉浸式的展演空間，將讓參觀者親身體驗「乘風逐光」的魅力。