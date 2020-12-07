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上班族少喝水又憋尿 如廁痛、血尿怕罹癌 幸僅尿道感染

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院腎臟內科醫師李建宏表示，血尿形成原因很多，除遵照醫囑治療，也應調整生活習慣預防復發。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院腎臟內科醫師李建宏表示，血尿形成原因很多，除遵照醫囑治療，也應調整生活習慣預防復發。記者邱瑞杰／攝影

謝姓女子因為工作緣常憋尿，也未補充足夠水分，後來解尿疼痛且有灼熱感，進而感覺下腹部疼痛，等到發現血尿，擔心罹癌才就醫。衛生福利部基隆醫院腎臟內科醫師李建宏診查後，發現泌尿道感染、膀胱也發炎，對症下藥治癒。李建宏說，血尿原因很多，除了遵照醫囑治療，也應調整生活習慣，預防復發。

李建宏說，求診的謝小姐擔心罹癌，檢查發現是泌尿道感染，膀胱也發炎。她如果再耽誤就醫時機，恐怕還會引發腎臟感染，不可掉以輕心。

李建宏表示，人體泌尿系統包含腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，其中任何一個部分出血，就有可能導致血尿症狀。血尿是指尿液中含有紅血球，分成肉眼可看出的「巨觀血尿」，以及須經尿液檢查才能發現的「顯微血尿」。

引發血尿常見的原因包括泌尿道感染、尿路結石、前列腺肥大、腫瘤、自體免疫疾病、創傷、激烈運動等。疾病引起的血尿，通常還會伴隨下腹部不適、排尿時疼痛、排尿有灼熱感、頻尿、漏尿或噁心、嘔吐等症狀。

李建宏提醒民眾，有時尿液看起來紅紅的，但不代表泌尿系統出血，因為女性生理期間、吃了富含甜菜紅素的食、服用可讓尿液變色的藥物，或是罹患血紅素尿症、橫紋肌溶血症等，也會讓尿液變紅。

血尿原因確診後，除了遵照醫囑治療，也應調整生活習慣預防復發。李建宏以謝小姐為例，日後就應多補充水份、避免憋尿、少穿過緊的褲子。若是尿路結石病人，除了多補充水份，也應儘量避免食用高尿酸、高草酸鹽類食物，或補充過多的鈣。

衛生福利部基隆醫院腎臟內科醫師李建宏表示，血尿形成原因很多，除遵照醫囑治療，也應調整生活習慣預防復發。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院腎臟內科醫師李建宏表示，血尿形成原因很多，除遵照醫囑治療，也應調整生活習慣預防復發。記者邱瑞杰／攝影

血尿 罹癌

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