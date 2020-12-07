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上銀手術內視鏡扶持機器手臂 獲馬偕醫院重視

中央社 / 台北7日電

傳動元件大廠上銀推出微創手術內視鏡扶持機器手臂，上銀指出，這是第一個100%由台灣自行研發與取得醫療認證，正式在臨床應用的手術機器人，獲得馬偕醫院重視。

上銀指出，內視鏡扶持機器手臂主要應用在一般外科、婦產科、胸腔外科等領域，單臂機器手臂搭配單孔技術、3D影像系統，透過上銀定位控制系統，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，達到傷口小、恢復更快的微創手術。

上銀董事長卓文恒指出，集團投入研發機器手臂關鍵零組件之一的減速機多年有成，目前已掌握包括控制器、馬達與減速機三大核心技術，打破過去技術受日廠寡占限制。這支內視鏡扶持機器手臂，不僅是上銀在醫療領域的生力軍，也是第一個100%由台灣自行研發與取得醫療認證，正式於臨床應用的手術機器人。

上銀與中山醫大附設醫院甫於11月27日舉辦記者會，雙方合作打造全台首個MIT機器手臂臨床手術教學場域。中山附醫指出，一般使用達文西機器人開刀的病人，需再自行負擔新台幣20萬元到30萬元，使用上銀內視鏡扶持機器手臂開刀僅需自行負擔1萬元到3萬元，能夠降低至少1/10的手術醫療費用，目前已執行在胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等領域。

微創手術 腫瘤 婦產科

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