手搖飲盛行每年用超過15億個飲料杯 國人自備率僅一成

環保署2011年調查飲料店、便利商店、速食店等每年使用15億個一次性飲料杯，但手搖杯風氣近年愈發盛行，一次性飲料杯每年使用數量評估已高於15億個。環保署今天表示，明年將推動飲料杯減量，並重新調查飲料杯使用總量，近年各飲料店、商店等回報數據，杯子自備率約一成。

立法院衛環委員會今天邀請環保署長張子敬備詢，立委王婉諭指出，環保署十年前調查國人每年用15億個飲料杯，去年預估減量一成、少用了1.5億個飲料杯，但現在飲料普及率跟過去差很多，民間團體甚至評估去年已經使用超過20億個飲料杯，環保署應加速啟動調查及減量，像小琉球近年推動遊客租賃可重複使用的「琉行杯」，每年評估可減少一萬個飲料杯，可考慮在台灣本島推動。

張子敬表示，正在研議飲料杯減塑方案，「要找到蘿蔔跟棒子才能有效推動」，環保署現在也推廣「奉茶」App，民眾可以在地圖上尋找飲水機裝水，鼓勵自備保溫杯，不過可能只對減少瓶裝水使用有效，無法取代茶類飲料，會再去努力，有些活動現在也引進協助租賃餐具、循環杯，希望讓民眾養成習慣不要用一次性飲料杯。

王婉諭說，她也用過「奉茶」App，但很常當機根本不好用，有必要再改善，也不應再用十年前的飲料杯使用數據來說減量有一定成效，要求環保署兩個月內提出飲料杯減量的具體政策規畫。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，飲料杯使用量雖然有增加，但杯子自備率都占一成左右，會再重新調查每年飲料杯使用料，環保署每年都有重點減量項目，107年是塑膠袋，108年是吸管，今年為免洗餐具，明年就是飲料杯，將提出相關政策。