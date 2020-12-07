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65歲書記官長日跑1萬公尺：以前檢問案會罰半蹲

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義地檢署書記官長林合下月16日屆齡退休，至今仍維持每天清晨5點起床，萬公尺慢跑後梳洗上班，保持良好體能辦公。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署書記官長林合下月16日屆齡退休，至今仍維持每天清晨5點起床，萬公尺慢跑後梳洗上班，保持良好體能辦公。記者卜敏正／攝影

嘉義地檢署書記官長林合下月16日屆齡退休，至今仍維持每天清晨5點起床、萬公尺慢跑後梳洗上班，保持良好體能辦公，他直言過去檢察官問案像包青天怒斥，甚至會罰半蹲，而今已不復見；工作量增加，只要懂邏輯、重點，能簡化繁瑣流程，必能享受工作、樂在其中。

65歲的林合是雲林佃農之子，18歲高中畢業原被親友介紹到台北工作，連續2個月都在看顧廠房，與他個性不合，回雲林後聽說地院有工友缺，面試後錄取上班，開啟他42年地院、地檢署公務生涯。

林合說，服役時受訓被選為「政戰特遣隊」，除山丶傘丶海訓，也要接受各種敵後爆破訓練、學習武術，尤其特遣隊重視體能，每天早晚必須40分鐘完成1萬公尺跑步，剛開始雖辛苦，但長期訓練後反而成為每天最輕鬆愉快的運動。

他坦言年輕時兵役生涯、訓練真的辛苦，但操練過程也助他成長，對事物看法更成熟，處理方式也不同，也因此培養運動習慣，對於體能、身體健康、公務生涯都有很大幫助。

林合說，退役後先考上法警，3年後通過普考任書記官，第一任配合檢察官就是現任部長蔡清祥，當時兩人都才20多歲，沒想到一晃眼他即將屆齡退休。

林合指出，公職42年都在雲嘉南院檢服務，當書記官看過不同年代、不同檢察官問案方式，深深感受到國內司法進步，過去曾有檢察官問案像包青天審案，不僅對涉案人怒斥、拍驚堂木，甚至斥責嫌疑人錯誤後當場罰半蹲、反省，而今已不復見。

「感謝許多人幫忙！」他認為，生涯能平安順利，身邊每個人都是貴人，也建議後進公務人員，辦公不要鑽牛角尖，要懂得簡化工作，例如書記官業務常需要通知當事人，領回某些證物，若屬「無價值物」可以銷毀，就應簡化流程、可結案處理，不需要往來公文、浪費人力物力。

檢察官

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