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猴硐大規崩塌鐵路中斷 蘇貞昌今早赴現場了解搶修作業

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市瑞芳區基隆河畔猴硐國小對岸的鐵軌邊坡大規模崩塌，行政院長蘇貞昌上午到現場了解搶修作業。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳區基隆河畔猴硐國小對岸的鐵軌邊坡大規模崩塌，行政院長蘇貞昌上午到現場了解搶修作業。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳區基隆河畔猴硐國小對岸的鐵軌邊坡大規模崩塌，行政院長蘇貞昌上午8點多到現場了解施工進度，慰勉工程人員辛勞。台鐵原定8日搶通，後來因為崩塌點出水等因素，進度不如原先預期，預計13日上午5點先開放單線雙向行車。

台鐵瑞芳-猴硐間西線指標K12+233處邊坡，11月30日晚間滑動，行車一度中斷。台鐵工務處噴漿防護，恢復列車通行，但本月4日出現更大範圍的崩塌，造成瑞芳站與猴硐站間行車中斷至今。

台鐵原本評估8日搶通，但5日發現山壁裂縫大量出水，工程受阻。交通部長林佳龍昨天到現場勘查，聽過工程單位簡報後表示，預計再花4天才能運出近萬立方土方，接著施作換軌、電力桿，最快13日恢復正常行車。

蘇貞昌今早8點15分抵達事故現場，了解災區狀況及搶修作業，停留約20分鐘後離開。

台鐵表示，目前區間車台北開往宜蘭方向行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向行駛到猴硐，平溪支線、深澳支線停駛。瑞芳至猴硐間辦理公路接駁，昨天共疏運旅客1200多人。

瑞芳 猴硐 台鐵

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