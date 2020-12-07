北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

中央氣象局表示，受到東北季風影響，今天(7日)宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

氣象局表示，今、明（7日、8日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風。今日基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨仍呈現迎風面降雨的型態，東北部及大台北東側有局部雨、西側及桃園零星雨；北海岸、大台北山區及東北部降雨較明顯。

吳德榮說，冷空氣續減弱，今晨截至5時北台灣氣溫較昨晨續回升1、2度(新北石門區17.6度，桃園楊梅區18.0度，宜蘭羅東鎮18.0度)，苗栗及中部地區因「輻射冷卻」及冷空氣皆減弱，低溫回升了3、4度 (苗栗三灣鄉16.4度，南投中寮鄉17.1度)。

吳德榮表示，根據最新(6日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日冷空氣續減弱，氣溫略升；「東北季風」仍偏強，桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。北台仍偏濕涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。各區平地氣溫如下：北部18至24度、中部17至28度、南部18至29度、東部18至26度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明天(8日)「東北季風」仍強、氣溫略降；水氣增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。週三至週六(9至12日)「東北季風」減弱、水氣仍多；桃園以北及東半部有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日緩升。

他說，至於背風面中南部，明日至週六大部分時間為多雲時晴的天氣，但有時有中層水氣所形成的雲系自南方移入，含水量雖不多，但會使雲量增多，並為部分地區帶來零星降雨的機率。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下週(13)日另一波「東北季風」挾冷空氣開始南下，氣溫急驟下降；下週一(14日)晚、週二(15日)晨氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫！但是否能達「大陸冷氣團」(氣象局≦14度)的強度？因是末期的模擬，有「不確定性」，需要再觀察。