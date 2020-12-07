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刺青針具加上金屬玻璃鍍膜 科大研發成果減少疼痛

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台科大材料系教授朱瑾將金屬玻璃鍍膜應用在刺青針具。圖／台灣科技大學提供
台科大材料系教授朱瑾將金屬玻璃鍍膜應用在刺青針具。圖／台灣科技大學提供

台科大材料系教授朱瑾團隊研發金屬玻璃鍍膜，應用在刺青針具上，使針孔造成的創傷較小、傷口癒合更快、減少發炎情況，降低刺青傷口感染機率，研究成果近日登上國際專業期刊「科學報導」。

刺青文化蔚為風潮，但是刺青在皮膚上造成的數百甚至上千的針孔創傷，時常引起發炎、感染等後遺症。發炎引起的效應，除了拉長癒合時間，皮膚中的刺青顏色也會減少，必須再次刺青補色，讓刺青者苦不堪言。

台科大表示，朱瑾研究的金屬玻璃材質，具有無晶界、表面平滑、表面疏水等特性，將金屬玻璃鍍層應用於針具上，能夠減少針具與皮膚接觸之摩擦阻力，以及不沾黏的潤滑特性，在動物實驗中也證實針孔造成的創傷較小、癒合快、發炎情況減少等優點。

除此之外，使用鍍層的刺青針，刺青時容易上色，無須在皮膚上重複上色，引起的針孔較小，適合目前所流行的「高解析刺青」趨勢，為刺青技術帶來新的突破，能提升刺青品質。

朱瑾表示，金屬玻璃鍍層材料應用於刺青針具上的研究，是與屏東科技大學獸醫學系合作共同完成，在活體豬隻皮膚上進行的動物實驗顯示，沒有鍍層的刺青針在2小時後多處開放性傷口清晰可見，五天之後皮膚上仍然有結痂。反之，經過鍍層後的刺青針所造成的傷口，可在2小時內癒合，三天後結痂已完成，大幅降低發炎、感染的機率。

刺青 台科大 屏東

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