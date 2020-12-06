台鐵公布12月7日行駛計畫 這些班次全線或部分停駛

台鐵瑞芳至猴硐大規模坍方、東西正線不通，預估13日才能搶通，台鐵統計，今天共影響74列次、旅客人數約8648人，台北、宜蘭間辦理公路接駁，今天共開行客運1649班車、疏運旅客約3萬8982人。

台鐵公布12月7日行駛計畫，對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林往宜蘭間停駛。部分因編組運用關係全線停駛，包括樹林往台東642、410次，樹林往花蓮605、212次，樹林往蘇澳262、261次，台東往花蓮611次。

因編組運用關係部分區段停駛車次，包括七堵往花蓮間停駛272、175、271、280、282次，1次七堵往高雄往台東往花蓮行駛，2次花蓮往台東往高雄往七堵行駛；宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

區間車部分，台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳，宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐；支線平溪線、深澳線停駛。

台鐵說，瑞芳往猴硐間辦理公路接駁，今天統計共開行客運128班車、疏運旅客約1233人。交通部已請公路客運業者協助加開台北往宜蘭間班車以疏運旅客，今日共開行客運1649班車、疏運旅客約3萬8982人。

台鐵統計，今日共影響74列次、旅客人數約8648人。因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形可至台鐵官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip），會隨狀況更新最新資訊，或撥打台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

台鐵說，自12月4日上午8時30分起至路線搶通止，旅客持受影響區間乘車票退票，准予比照天然災害不扣手續費（全額退票）；另原行經該區域各級列車辦理退票時，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。