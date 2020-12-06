政大生換肺重生 冒雨完成4.5公里走馬感謝器捐者

2020年政大校園馬拉松於今天上午7時30分不畏疫情、低溫和風雨開跑，今年剛接受肺臟移植的心理系大四生李宜錡順利完成4.5公里的走馬，她說自己為了這個活動，有在練習爬山、跑步，上禮拜也有參加器官捐贈的路跑。她感念器官捐贈者給予重生機會，會繼續堅持下去。

政大表示，今年的賽制分為休閒「走」馬組與競賽「跑」馬組。休閒「走」馬組以繞行的校內環山步道為主，為不分組競賽，希望讓更多人能夠以走的或跑的方式來親近政大，感受校園的好山好水。

競賽「跑」馬組則加入校外路線，跑者沿著河岸抵達動物園捷運站折返點，再返回政大校區，全長10公里，分為男子、女子兩大組，再依年齡細分組別。

連續三年奪得男子組61歲以上冠軍的不老跑者蔡煥忟說，參加校園馬拉松已經將近十年了，為維持運動習慣，他每天固定會在陽明高中的操場慢跑10公里。他謙虛表示，自己沒有什麼特別的養生方法，「早上起來跑步而已啦！」也勉勵大家，保持身體健康最重要。

李宜錡克服肺臟移植後艱辛的復建過程，完成走馬相當開心和驕傲。李宜錡高一時曾罹患血癌，後因骨髓移植而產生肺部排斥，使肺功能下降，「那時候完全沒辦法跑步，都是要坐輪椅、帶氧氣瓶。」她說，幸好今年4月接受肺臟移植後，透過復健而有所改善，感念器官捐贈者給予重生機會，會繼續堅持下去。