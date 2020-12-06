這套神經體能運動儀器真特別 宛如陸上衝浪
近年來，運動與遊戲結合，掀起一波運動風潮，在今年台灣醫療展中，處處可見相關創新醫療產品，長春藤生物科技攤位展示「HUBER神經體能運動儀器」，不少民眾躍躍欲試，站在平台上，考驗自己的穩定力，感覺有如衝浪一般。
長春藤體識能教練林玟伶指出，「UBER神經體能運動儀器」，則是用來訓練重心、協調性，雙腳站在機台上，有如置身於海上的沖浪板，隨著平台不斷上傾、下協，左右晃動，身體必須穩住核心，讓維持住重心，相當有趣。
林玟伶表示，時下最夯的運動遊戲就是健身環，跟著做動作，就能破關，但許多人只想闖關拿分，而取巧、偷吃步，動作並未到位，以深蹲為例，外表看似一樣，但重心如果不在核心、大腿，成效就會打折扣。
相較之下，「UBER神經體能運動儀器」能達到寓教於樂的效果，站在平台，手扶前方兩側鐵桿，即使平台晃動，但仍須使盡全身力量，來穩住重心，有如衝浪一般，過程相當有趣，林玟伶說，只要持之以恆，就能有效訓練協調性，加強神經傳導，並能控制背部肌肉，即使摔跤，身體也能迅速做出反應，減少受傷機率。
林玟伶指出，「UBER神經體能運動儀器」可以針對核心、上肢、下肢，進行有效的有氧運動，平台底部360度轉動，為了穩住重心，必須持續調整身體部位肌肉及神經，一次只需30分鐘，就能讓人滿身大汗。
站在360度動態式平台上，接受平衡訓練，透過平台重心的轉移，每個動作均可刺激到深層脊椎肌肉，以達成神經肌肉訓練的效果。另可訓練不穩定的膝關節，恢復損傷的韌帶，改善肌力反應，提升下肢肌力。
「脊椎可以被視為所有運動組織的十字路口」林玟伶說，這套系統目的在於讓人學習如何控制背部，透過刺激細微肌肉訓練，加強脊柱深層肌肉，改善關節，讓全身協調性變得更好。
此外，「UBER神經體能運動儀器」也具有復健的效果，在醫師評估後，開立運動處方，針對關節、腳踝或脊椎等局部組織，進行肌力及神經傳導訓練，以50肩患者為例，只要設下指令，就能特別訓練肩部肌腱，拉扯相關肌肉及神經，達到復健效果。
該儀器係由媚登峯獨家至法國代理進口，內建平衡防跌訓練課程，具備視覺回饋、本體感覺回饋、肌耐力訓練、協調訓練等四大特色。最重要的是，電腦隨時紀錄受試者的訓練進度，並給予分數，讓訓練過程更好玩。
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