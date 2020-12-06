AI智慧醫療可能取代醫師嗎？陽明交大專家這麼說

在社區藥局藥師指導下，透過簡易機器拍攝眼底影像，就得知眼部是否出現病變，這情景在不久之後極可能在真實生活中上演。AI智慧醫療技術快速進化，健康風險預測系統愈來愈貼近民眾生活，多名專家昨在「陽明交大智慧醫療論壇」公布研發成果，交通大學副校長、智慧醫療推動中心主任林奇宏表示，未來醫療照護將朝去集中化、家庭為導向轉型。

交大陽大聯手 AI辨識眼底影像

交通大學與陽明醫學大學將於明年2月1日合併，交大的電子資通訊技術和陽大先進醫療照護專業與臨床實務緊密結合，強強聯手，打造智慧醫療，昨舉辦「陽明交大智慧醫療論壇」，擘畫未來醫療照護的願景。

「AI醫療已被大量使用在醫療影像、健康風險預測系統。」交大資訊工程系教授曾新穆說，糖尿病患者眼部容易病變，研究團隊結合深度機器學習和巨量分析技術研發「視網膜病變自動辨識系統」，與國內多家醫院合作，收集幾十萬張影像，用AI辨識眼底影像，平均一到兩秒可完成一張眼底影像判讀，協助醫師找出潛在病患。

揪出眼底病變 準確率逾九成

曾新穆表示，這套系統判讀準確率達九成以上，未來希望普遍推廣至社區，而非擺在眼科，而是可以進到家醫科，甚至連鎖社區藥局，當糖尿病人定期回診或是拿慢性處方箋時，經簡單儀器「快速照一下」，就能篩檢出早期眼底病變病患。

通訊技術提升 朝向去集中化

林奇宏說，隨著新一代通訊技術提升，連結與連續的監測系統以及健康預測系統也隨之提升，病人的自我照護意識和能力將大幅增加，連帶也改變醫療照護體系。過去需要「一大間醫院」才有足夠的經濟和服務規模，將漸漸朝向「去集中化」的方式，往社區發散。

人文變數難測 無法取代醫師

隨著數位科技的蓬勃發展，AI可能全面取代醫師嗎？陽明大學醫管所教授唐高駿表示，AI在影像、病理等固定的病人資訊判斷上，已有非常顯著的成效，現在各大醫院積極將AI運用於動態的生理資訊，蒐集大量資訊發展成「數位孿生（Digital Twins）」用於疾病預測。

過去醫師利用經驗來做出診斷，往往也「說不出所以然」，似乎只能靠經驗、直覺，但藉由AI蒐集到細微的資訊，讓醫師發現「判斷路徑」，未來也可能翻轉醫學訓練。

唐高駿強調，AI可以輔助醫師做出正確、迅速的診斷，但患者的情緒、偏好以及言談舉止等「人文變數」，卻不是一下可交給電腦的，且醫師並不只限於判斷影像和病理資訊，因此，未來AI還是難以取代醫師。

林奇宏表示，醫學從描述性醫學、分子基因醫學，數位資訊革命後轉型為數位醫學，到現在最夯的智能醫學，變化快速，在邁向超高齡社會過程中，醫療需求從急性醫療轉向慢性病管理，醫界需要深思的是「如何連結？」、「如何將疾病治療轉向預防保健？」。