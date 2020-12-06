農委會將投入20億打造現代化屠宰場 示範屠體評級

農委會主委陳吉仲今天陪同行政院長蘇貞昌到嘉義縣肉品市場視察，蘇當場宣布，將投入20億經費，打造一座現代化的屠宰場，不僅會導入HACCP、採用全自動化屠宰，也會以此作為屠體評級的示範點，並採取全程冷鏈運輸。

陳吉仲在臉書表示，未來這座現代化屠宰場，將在保障豬農收益、提升台灣豬競爭力及擴大出口外銷上扮演重要的角色。自建現代化屠宰場的構想，其實先前養豬產業團體就有提出，大家均有共識政府和產業界要攜手努力，提升台灣豬競爭力。

除了新設現代化屠宰場，蘇貞昌也重申會投入超過130億經費的百億養豬產業基金，將從保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險保費補助、策略性擴大出口台灣豬、屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、養豬場現代化轉型升級、增加進口肉品檢查能量及嚴查產地標示、獎勵業者標示並使用國產豬、多元整合行銷台灣豬等八大面向，帶動台灣養豬產業轉骨升級。

蘇貞昌也責成農委會，提出清除典型豬瘟3年計畫，陳吉仲說，在台灣徹底阻絕非洲豬瘟於境外、睽違24年成功重返口蹄疫非疫區後，要更進一步建立「無疫病養豬家園」，讓養豬產業可以安心永續生產。