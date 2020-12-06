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一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

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一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局預報下周天氣仍受東北風影響。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局預報下周天氣仍受東北風影響。圖／取自報天氣臉書粉絲團

中央氣象局今天在臉書指出，「冬天是東北風當老大的季節，未來一周也沒有例外」，迎風面北部及東半部將陰雨綿綿，非常有涼意，背風側中南部雲量多，早晚也是涼；未來一周要注意三種現象，分別是「豪、大雨」、「陸上強風」、「大浪」。

氣象局說，明天東北季風持續影響，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較明顯且持續，有局部大雨或豪雨發生機率，連日降雨，山區注意坍方及落石，非必要勿前往山區活動，中南部維持多雲到晴的天氣。

北台灣明天整天稍涼，中南部日夜溫差較大，各地低溫18至20度，白天高溫在北部及東北部約20至22度，其他地區26至29度，中南部日夜溫差及南來北往溫差大，記得視溫度變化適時增減衣物；下半天起將有一股冷空氣南下，屆時風力再增強。

周二東北季風影響，北部、東北部及東部地區整天偏涼，其他地區早晚亦涼；各地低溫約18至20度，沿海、空曠地區氣溫會更低，高溫在北部及東北部約19至21度，中部及東部約24度上下，南部及東南部可達26至28度。迎風面北部、東半部及恆春半島易降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區要留意局部大雨或豪雨發生，由於南方中高層水氣順著氣流移到台灣上空，中南部雲量會增多。

周三東北季風稍減弱，周四、周五台灣附近仍為東北風的環境，北部及東半部雖然仍有局部短暫雨，但雨勢有機會緩和；周三、周四中高層水氣較多，中南部雲量偏多，山區可能會有下雨的情形。

周六、下周日另一波東北季風增強，北部、東北部及東部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的北部、東半部及恆春半島仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局 低溫

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