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長時間上網就是網路成癮？ 精神科醫師：有3個判斷標準

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園療養院兒童青少精神科醫師林峯立表示，在兒童青少年精神科服務的這幾年，不時聽到家長詢問有關孩子網路成癮的擔憂，他提醒家長，需先有良好的親子關係，才有辦法協助孩子。圖／桃園療養院提供
桃園療養院兒童青少精神科醫師林峯立表示，在兒童青少年精神科服務的這幾年，不時聽到家長詢問有關孩子網路成癮的擔憂，他提醒家長，需先有良好的親子關係，才有辦法協助孩子。圖／桃園療養院提供

孩子整天都在家裡上網都不出門？世界衛生組織在2018年正式宣布將「網路遊戲成癮」納入精神疾病，桃園療養院兒童青少精神科醫師林峯立表示，網路成癮在青少年族群相當常見，但提醒家長要先有良好的親子關係，才有辦法協助孩子。

林峯立表示，在兒童青少年精神科服務的這幾年，不時聽到家長詢問，「我的孩子有網路成癮，怎麼辦？」、「醫生，我的孩子是不是網路成癮？要斷他網路，竟然說要死給我看」、「整天都在家裡上網都不出門，這樣會不會有問題？」等擔憂。

林峯立指出，世界衛生組織（WHO）在2018年6月底正式宣布將「網路遊戲成癮（Gaming disorder）」納入精神疾病，有3個判斷標準，包括失去控制、日常生活受影響、持續一年的狀態，主要是孩子對網路遊戲「失控造成生活失能」的現象，而不是一般認為的「花太多時間在遊戲上」。

家庭衝突及緊張的親子互動，跟孩子長時間上網有關嗎？林峯立說，網路成癮在青少年族群相當常見，共病包含下列幾種精神疾病，如注意力不足過動症、憂鬱症、社交畏懼症、其他物質濫用、強迫症及其他心理危險因子，例如低自尊、課業或工作壓力、家庭關係不佳、人際關係不佳等。

林峯立提及，網路成癮這個現象其實有積極面的預警功能，可幫助家長及時介入處理上述的危險因子或疾病，每個孩子的情況各不相同，可能有不同心理危險因子的組合，需要謹慎完整的評估。

不過林峯立也提醒，除了帶孩子就醫請教專家外，家長其實可以謹記一個大方向，網路成癮最大的問題在於「與人失去連結」，這個人不僅是同儕、老師，更是家人，先有良好的親子關係，才有辦法協助孩子釐清，無論是討論生活目標、建立人際關係、加強溝通技巧等，有良好的現實人際關係連結與實體社會活動參與，才是最佳解方。

網路成癮 親子

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