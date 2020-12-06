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第27屆王惕吾新聞獎學金贈獎典禮 18名大專生獲獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
第27屆王惕吾先生新聞獎學金今舉行贈獎典禮，共18名學生接受贈獎，包括10名研究所學生和8名大學生，每人獲獎狀和獎金2萬元。記者余承翰／攝影
第27屆王惕吾先生新聞獎學金今舉行贈獎典禮，共18名學生接受贈獎，包括10名研究所學生和8名大學生，每人獲獎狀和獎金2萬元。記者余承翰／攝影

聯合報系第27屆王惕吾先生新聞獎學金今天舉行贈獎典禮，共18名學生接受贈獎，包括10名研究所學生和8名大學生，每人獲獎狀和獎金2萬元。聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，今年徵件規則是請報名者自行撰寫一新聞企畫案，獲贈獎者的題目都很優秀，包括少子化、老年化、獨居生活等人口議題，以及交通議題如毒駕、食品安全議題如萊克多巴胺美豬等。

羅國俊指出，王惕吾新聞獎學金已舉辦27年，過去曾邀請報名者撰寫小論文、拍攝影片等，而今年請大家提一個新聞企畫案，獲贈獎者的題目都很優秀，比如有學生關注獨居議題，有人則意識到酒駕有嚴謹規範，毒駕仍被排除在外，聚焦討論毒駕議題。這些企畫案拿到聯合報新聞部，就可以開始執行實務工作。

羅國俊強調，新聞工作者要做到三種溝通，第一是和自己的溝通，第二是和組織內部的溝通，第三是和社會的溝通。比起單用口頭描述，企畫案更能讓人理解，達成這三種溝通目標。

國防大學政戰學院新聞系碩士班謝儀臻今年第三次獲此獎學金，她說自己認同聯合報「正派辦報」的精神，認為媒體身為社會公器，就是要幫民眾說話，促進正向改變，做社會中的安定力量。

謝儀臻描述，她看見聯合報推動訂閱制，意識到媒體得因時代轉變，這次企畫案以「數位轉型的哀愁與美麗」為題，希望大眾更加認識媒體訂閱制。就如同她是學生也是國軍，近年從徵兵制到募兵制，轉變也影響她很多，希望大家都能勇敢面對挑戰。

台南大學教育系測驗統計碩士班學生吳政億也是今年得主，他分享，自己寫的企畫案以兒少焦慮和憂鬱症為題，主因是兒少成長過程中學會讀書，但沒人指導如何面對負面情緒。如果表達負面情緒，常被大人認為是無理取鬧。希望這個題目能讓老師和學生了解此事，面對負面情緒。

吳政億也說，新聞是指新的消息，2020年是充滿新聞的一年，出入都要戴口罩，存了錢也不能出國旅行。在這充滿負面情緒的一年，大家仍在崗位上努力，感謝自己和大家。

淡江大學未來學研究所碩士班學生彭啟東說，他向來關注時下議題和未來變化，今年變化尤多，尤其是政府將開放進口萊克多巴胺美豬，被台灣人認為是影響未來的關鍵事件。此事可能導致食安問題，也有豬農生計受影響。但他認為，影響更劇烈的是動物性蛋白質人造肉，因為它越來越便宜，快要和一般肉品一樣便宜，將影響農民。

台北商業大學五專企管菁英班學生林昱萱則關注二手書議題，她分享，注意到此事，是因為進入北商大後，發現大專用書都好貴，被書籍的費用嚇到。她希望更多人認識並投入二手書市場，把已經用不到的書，按照自己的定價，流通到市場上，讓書的價格合理化。

此獎學金主旨之一是鼓勵未來有志投入新聞工作的學生，今年得主之一、台灣大學新聞研究所學生蘇彥誠表示，當前環境對記者不友善，當記者不容易。即便從商學領域轉讀新聞所，他每天反問自己是不是想當記者，身邊家人、朋友也不太諒解。但他嚮往記者追求自由、真相，不畏懼權勢的工作本質。

第27屆王惕吾先生新聞獎學金今舉行贈獎典禮，國防大學政戰學院新聞系碩士班謝儀臻三度獲獎。記者余承翰／攝影
第27屆王惕吾先生新聞獎學金今舉行贈獎典禮，國防大學政戰學院新聞系碩士班謝儀臻三度獲獎。記者余承翰／攝影

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