願景／史丹福長壽設計競賽出爐 老人送餐App最受矚目

史丹福長壽中心設計競賽今頒發亞洲區大賽冠軍，共52組參賽團隊中，最終是「銀色大門老人送餐平台」、「當我們歷（Live）在一起」、「AirHome」三件提案奪下優勝。得獎者將接受主辦方規劃的輔導課程，並獲台灣人壽提供1500美元差旅費，挑戰明年赴美參加全球大賽。

該競賽源於美國名校史丹福大學（Stanford University），由主辦單位「銀享全球」引進台灣，聯合報願景工程為媒體協力，今年已是第六屆。本次因應新冠肺炎疫情（Covid-19），競賽主題定為「疫後曙光，設計新世界」，要求參賽者善用防疫經驗，將數位科技、遠端服務融入銀髮照護中。

銀享全球共同創辦人楊寧茵表示，世界人口正迅速高齡化，「活躍老化」和「在地安老」成為各國迫切需求。史丹福長壽中心盼以競賽吸引不同科系的學子關注銀髮族議題，加強跨領域交流，更促進優秀創意成形，實際投入社區服務。

脫穎而出的三提案中，國立嘉義大學和陽明大學學生組成的「銀色大門」團隊觀察到，老年送餐服務多由不同的政府部門或社福團體各自「單打獨鬥」。他們為此設計手機App整合相關資源，協助需求者尋找最適合自己的方案，也為外送員提供媒合平台，最終成功榮獲優勝、跨代顧問團心動奬雙殊榮。

疫情最嚴峻時，各國紛紛祭出宵禁令，或宣導社交安全距離避免傳染，許多銀髮族不便出門探望親友。來自台灣科技大學和台北醫藥大學的「當我們歷（Live）在一起」團隊希望解決該問題，便設計了「實體電子月曆」，讓銀髮族透過這項產品，向家人朋友分享自己每日的照片與行程。

第三組得獎者「AirHome」則像是銀髮版臉書，美國麻州藝術與設計學院的台籍學生以「包容式設計（Inclusive Design）」概念打造網站，力求老中幼使用者都能簡單上手，輕鬆聯繫親朋好友在線上「串門子」，甚至認識新朋友。

「邀請銀髮族和我們一起做設計，是最重要的宗旨。」楊寧茵強調，創意容易淪於紙上談兵，為長者設計服務前，必須廣納他們的實際需求，精準對症下藥。

例如台中后里「萬秀洗衣店」有對高達八十歲的時尚網紅夫妻，在他們熱情笑容背後，其實是一位體貼孫兒對爺奶的愛。洗衣店第三代張瑞夫本在外國工作，今年因疫情返台休假，才發現從小帶大他的爺爺奶奶看來十分落寞，不僅客人變少，同輩朋友也紛紛過世，「他們平常幾乎都在發呆。」

「很多記憶在他們心裡，其實是被深埋住的。」張瑞夫不忍兩老孤單，鼓舞他們用洗衣店裡的舊衣服變裝，於是平凡白襯衣爺爺化身老紳士、奶奶重拾六零年代造型，瞬間媲美時下復古文青。這對特別網紅吸引65萬粉絲追蹤，總統蔡英文還特地下鄉拜訪；張瑞夫不居功，他說：「我只是讓他們找回打扮自己的樂趣，找到讓他們有共鳴的事情。」