快訊

台鐵坍方國五北向「紫爆」了 宜蘭往頭城時速剩19公里

堵破口！移工住高雄防疫旅館 出房門8秒被罰10萬

願景／史丹福長壽設計競賽出爐 老人送餐App最受矚目

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
其中一組參賽學生正在向台灣人壽總經理莊中慶說明設計理念。記者許詩愷／攝影
其中一組參賽學生正在向台灣人壽總經理莊中慶說明設計理念。記者許詩愷／攝影

史丹福長壽中心設計競賽今頒發亞洲區大賽冠軍，共52組參賽團隊中，最終是「銀色大門老人送餐平台」、「當我們歷（Live）在一起」、「AirHome」三件提案奪下優勝。得獎者將接受主辦方規劃的輔導課程，並獲台灣人壽提供1500美元差旅費，挑戰明年赴美參加全球大賽。

該競賽源於美國名校史丹福大學（Stanford University），由主辦單位「銀享全球」引進台灣，聯合報願景工程為媒體協力，今年已是第六屆。本次因應新冠肺炎疫情（Covid-19），競賽主題定為「疫後曙光，設計新世界」，要求參賽者善用防疫經驗，將數位科技、遠端服務融入銀髮照護中。

銀享全球共同創辦人楊寧茵表示，世界人口正迅速高齡化，「活躍老化」和「在地安老」成為各國迫切需求。史丹福長壽中心盼以競賽吸引不同科系的學子關注銀髮族議題，加強跨領域交流，更促進優秀創意成形，實際投入社區服務。

脫穎而出的三提案中，國立嘉義大學和陽明大學學生組成的「銀色大門」團隊觀察到，老年送餐服務多由不同的政府部門或社福團體各自「單打獨鬥」。他們為此設計手機App整合相關資源，協助需求者尋找最適合自己的方案，也為外送員提供媒合平台，最終成功榮獲優勝、跨代顧問團心動奬雙殊榮。

疫情最嚴峻時，各國紛紛祭出宵禁令，或宣導社交安全距離避免傳染，許多銀髮族不便出門探望親友。來自台灣科技大學和台北醫藥大學的「當我們歷（Live）在一起」團隊希望解決該問題，便設計了「實體電子月曆」，讓銀髮族透過這項產品，向家人朋友分享自己每日的照片與行程。

第三組得獎者「AirHome」則像是銀髮版臉書，美國麻州藝術與設計學院的台籍學生以「包容式設計（Inclusive Design）」概念打造網站，力求老中幼使用者都能簡單上手，輕鬆聯繫親朋好友在線上「串門子」，甚至認識新朋友。

「邀請銀髮族和我們一起做設計，是最重要的宗旨。」楊寧茵強調，創意容易淪於紙上談兵，為長者設計服務前，必須廣納他們的實際需求，精準對症下藥。

例如台中后里「萬秀洗衣店」有對高達八十歲的時尚網紅夫妻，在他們熱情笑容背後，其實是一位體貼孫兒對爺奶的愛。洗衣店第三代張瑞夫本在外國工作，今年因疫情返台休假，才發現從小帶大他的爺爺奶奶看來十分落寞，不僅客人變少，同輩朋友也紛紛過世，「他們平常幾乎都在發呆。」

「很多記憶在他們心裡，其實是被深埋住的。」張瑞夫不忍兩老孤單，鼓舞他們用洗衣店裡的舊衣服變裝，於是平凡白襯衣爺爺化身老紳士、奶奶重拾六零年代造型，瞬間媲美時下復古文青。這對特別網紅吸引65萬粉絲追蹤，總統蔡英文還特地下鄉拜訪；張瑞夫不居功，他說：「我只是讓他們找回打扮自己的樂趣，找到讓他們有共鳴的事情。」

楊寧茵認為，台灣人個性較歐美矜持，重視家庭階級，因此「隔代教養」普遍被視為負面詞。但在楊寧茵眼中，銀髮族和青年族相差並不遠，「爺爺奶奶也都當過年輕人。」許多矛盾只是雙方未曾互相理解，「透過這場競賽，讓大家看到跨世代如何互相翻轉」便是她的夢想。

三組得獎團隊將獲得各單位提供的輔導計畫、旅差費，挑戰明年赴美參加比賽。
三組得獎團隊將獲得各單位提供的輔導計畫、旅差費，挑戰明年赴美參加比賽。
「銀色大門」App團隊獲得優勝、跨代顧問團心動奬兩項殊榮。記者許詩愷／攝影
「銀色大門」App團隊獲得優勝、跨代顧問團心動奬兩項殊榮。記者許詩愷／攝影
決賽全場參與者大合照。圖／銀享全球提供
決賽全場參與者大合照。圖／銀享全球提供
參賽學生向現場來賓展示他們打造的智慧化復健輔具。記者許詩愷／攝影
參賽學生向現場來賓展示他們打造的智慧化復健輔具。記者許詩愷／攝影
「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫分享他吸引爺爺奶奶愛上穿搭，重拾笑容的過程。記者許詩愷／攝影
「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫分享他吸引爺爺奶奶愛上穿搭，重拾笑容的過程。記者許詩愷／攝影
銀享全球創辦人楊寧茵期盼，學生參賽者除了以自身技能為銀髮族服務，也要更貼近他們的實際需求。記者許詩愷／攝影
銀享全球創辦人楊寧茵期盼，學生參賽者除了以自身技能為銀髮族服務，也要更貼近他們的實際需求。記者許詩愷／攝影

銀髮族 疫情

延伸閱讀

資訊月防疫措施不放鬆 師生和銀髮族成群參觀

粗茶淡飯、挑軟的吃、三餐不定才養生？！3大錯誤飲食習慣，讓你成為衰弱而失能的銀髮族！

豆漿煮粥 補充銀髮族蛋白質

歌劇魅影全員130人解隔離 小巨蛋外高喊「你好台灣」

相關新聞

流感疫苗致產婦身亡？ 周志浩：流感疫苗病毒是死的

針對28歲產婦生完小孩後施打流感疫苗後，於12月3日過世，疫情監測組組長周志浩表示，這是不良事件的通報，徵詢過專家認為心...

台鐵鋼軌疑似變形 福隆往貢寮暫以時速40公里慢行

台鐵局上午11時54分通報，福隆往貢寮間西線路線29公里800公尺處因鋼軌疑似變形，目前福隆往貢寮間西線封鎖，以東線單線...

加速興建北宜高鐵 柯文哲：相信林佳龍會列為優先項目

台鐵東部幹線坍方，北宜高鐵是否該加速興建？台北市長柯文哲下午受訪指出，北宜高鐵興建一事，上一次在交通部長林佳龍召開的會議...

東北季風影響 宜蘭縣發布豪雨特報

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，大台北山區及基隆北海岸亦有局部大雨發生的機率，連日降雨...

願景／史丹福長壽設計競賽出爐 老人送餐App最受矚目

史丹福長壽中心設計競賽今頒發亞洲區大賽冠軍，共52組參賽團隊中，最終是「銀色大門老人送餐平台」、「當我們歷（Live）在...

智慧醫療當道 醫療照護朝去集中化、家庭為導向轉型

國立交通大學與陽明醫學大學將於明年2月1日正式合併，未來將結合交大的電子資通訊技術和陽大的先進醫療照護專業與臨床實務，強...

49搶4！南投林管處招考森林護管員 錄取率僅8%

林務局南投林管處今年招考約雇森林護管員4人，昨、今2天進行術科、筆試和口試測驗，而俗稱「巡山員」的森林護管員工作風險高、...

70公斤石塊掉落軌道 台鐵巡檢路線、邊坡無虞恢復行車

台鐵基隆三坑火車站往基隆站方向約100公尺處，一塊重約70公斤的石塊從山壁掉進鐵軌內，消防人員趕赴現場移走落石化解危機。...

這款米每公斤3萬6千！宜蘭「米王」在台北標出驚人天價

宜蘭嚴選冠軍米今天北上公開標售，經過一關關激烈喊價，中午喊出每公斤3萬6千元，創下全台「米王」公開標售的新高價，由旺旺集...

七堵至基隆鐵軌已排除落石 台鐵：確認安全無虞將通車

台鐵西部幹線七堵至基隆路段，今天因豪雨影響導致落石掉到鐵軌，上午11時15分起七堵至基隆南下、北上列車延誤，台鐵說，已於...

高雄4日增1例境外移入登革熱確診 防疫旅館加掛捕蚊燈

高雄市12月4日新增1例境外移入確診登革熱病例，是一名40多歲男性印尼籍外籍移工。衛生局表示，這名確診個案自11月21日...

台鐵基隆、三坑站間鐵軌 驚見70公斤落石「擋火車」

台鐵瑞芳─猴硐間軌道因為邊坡崩塌停駛，尚在搶修，今天基隆市三坑火車站附近的山壁，也傳出重約70公斤的石塊掉進鐵軌，威脅行...

熱門新聞

哪些工作低社交、高收入？這「2大行業」被點名 網一看全戰翻

猴硐走山4天搶通落空 林佳龍：最快13日恢復正常通車

猴硐坍前司機示警擋災成英雄 原來他還有這些暖心事蹟

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

影／猴硐走山空拍影像 可見泥流、裂痕

殺破狼周運勢／白羊投資運很旺 獅子脫單機率高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。