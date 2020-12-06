49搶4！南投林管處招考森林護管員 錄取率僅8%

林務局南投林管處今年招考約雇森林護管員4人，昨、今2天進行術科、筆試和口試測驗，而俗稱「巡山員」的森林護管員工作風險高、挑戰大，得滅山林火警、深山特遣等不輕鬆，起薪僅30K卻仍吸引49人到考，錄取率只有8%，明天公布。

南投林管處指出，全台國有森林面積約162萬公頃，而南投區處轄管面積達22萬公頃，涵蓋台中、南投、彰化及雲林4縣市，平時山林守護及資源管理等工作全仰賴森林護管員協助，為因應今年將有4人退休，因此公開對外招考。

而今年約雇森林護管員招考共吸引62人報名，經審查後有53人符合資格通過，昨舉行第1階段術科考試進行騎乘打檔機車、負重20公斤跑步1000公尺測驗，到考49人有47人過關，最快成績4分43秒，今天則是進行筆試及口試測驗。

南投林管處表示，今年招考缺額4人，但有49人到考，錄取率約8％，而通過昨天第1階段術科的47人中男性44人、女性3人，學歷為高中職有24人、大專以上23人，其中2人擁有碩士學歷，經今筆試和口試後，錄取名單於明上午10時公布。

只不過，約雇森林護管員起薪每月僅30030元，巡守山林勤務卻複雜，除保護林區或野生動物棲地，查緝盜伐不法，還研判且記錄出沒動物或樹種，碰上森林火警也要入山防救，平日進行維護林道和設施，工作不輕鬆卻仍吸引不少人應考。