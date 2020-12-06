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這款米每公斤3萬6千！宜蘭「米王」在台北標出驚人天價

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「米王」喊出每公斤3萬6千元賣出，創下國內稻米標售的新天價。圖／翻攝自拍賣直播網站
宜蘭「米王」喊出每公斤3萬6千元賣出，創下國內稻米標售的新天價。圖／翻攝自拍賣直播網站

宜蘭嚴選冠軍米今天北上公開標售，經過一關關激烈喊價，中午喊出每公斤3萬6千元，創下全台「米王」公開標售的新高價，由旺旺集團標得做公益；亞軍米也標到每公斤1萬5百元，季軍米4680元，替好上加好的優質嚴選米掛保證。

宜蘭縣打響好米品牌知名度，縣府自107年起舉辦嚴選優質米競賽，從農民田間栽種開始檢查、第二階段農藥篩檢、最後官能評比，前三名得獎出爐後都會舉辦公開標售做公益活動。今年把標售大會拉到新北市舉行，由宜蘭縣長林姿妙與新北市長侯友宜主持喊價。

去年冠軍米最高價每公斤8888元，今天標售活動從楊清漢栽種的季軍米1680元喊價，最後每公斤4680元由縣商業會標下；楊來本種出的亞軍米從4680元開始喊價，最後每公斤1萬5百元由遠東百貨標下。

最後競爭激烈的冠軍米從1萬5百元起標，第一次喊價跳到1萬6千8百元，接著一路以2千及3千元往上加，最後，旺旺集團一口氣喊價以每公斤3萬6千標得，創下台灣標售稻米的新天價，現場一片驚呼及如雷掌聲。

冠軍米由壯圍鄉農民藍耀毅栽種，他採取友善栽培與慣行農法的稻米一起競賽，不但品質安全，且Q彈美味，能夠脫穎能出拿下冠軍，非常不容易，這次標出好價格。

侯友宜表示，好山好水好農產，這是宜蘭縣驕傲，把這麼好農產品帶到台北來，讓大家有最好的農產品可以購買品嘗；縣長林姿妙感謝所有參與標售活動的企業廠商及個人，宜蘭一年只出產一季稻米，土地休生養息，種出好米，縣府會繼續努力鼓勵農民栽種優質農產，打造宜蘭品牌。

冠軍「米王」50歲農友藍耀毅在壯圍鄉種植水稻30年，除了自家農地外也從事代耕，總栽培面積42公頃，擁有豐富經驗，對於水稻的每個生長環節都很清楚，從育苗到最後的採收，用心栽培出粒粒飽滿、晶瑩剔透優質米，笑稱「就像呵護自己的孩子般」下去種稻。

宜蘭「米王」喊出每公斤3萬6千元賣出，創下國內稻米標售的新天價。圖／翻攝自拍賣直播網站
宜蘭「米王」喊出每公斤3萬6千元賣出，創下國內稻米標售的新天價。圖／翻攝自拍賣直播網站

農民 稻米

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