高雄4日增1例境外移入登革熱確診 防疫旅館加掛捕蚊燈
高雄市12月4日新增1例境外移入確診登革熱病例，是一名40多歲男性印尼籍外籍移工。衛生局表示，這名確診個案自11月21日入境，直接至本市防疫旅館進行居家檢疫，個案無登革熱相關症狀，12月2日二採檢驗結果IgM未確定、IgG陽性(四倍上升)，經實驗室綜合研判結果確診為高雄市第10例境外移入確診個案。
因嚴重特殊傳染性肺炎疫情，衛生局針對自東南亞登革熱高風險國家入境的國際移工，於居家檢疫期間，由轄區衛生所至居家檢疫地點進行專案抽血檢驗。衛生局疫管處長何惠彬表示，因這名外勞為登革熱防治專案的對象，依照該專案進行例行性採檢，個案11月25日接受專案採檢，檢體送至本市民生醫院實驗室檢驗，一採檢驗結果NS1快篩陰性、IgM陰性、IgG未確定；12月2日二採檢驗結果IgM未確定、IgG陽性(四倍上升)，經實驗室綜合研判結果確診為高雄第10例境外移入確診個案。
今年截至12月5日止，全國累計登革熱境外移入確診個案63例；本土確診個案71例，包括新北市48例、桃園市23例。高雄市目前無本土確診個案。
高雄市府防疫團隊12月5日啟動緊急防疫工作，針對個案居家檢疫場所及周邊社區進行病媒蚊密度調查，及加強高效能捕蚊燈成蚊密度監控工作，並依據相關監控指標加強孳生源巡檢頻率至12月22日疫情解除止。
衛生局表示，防疫團隊於個案所在里別查獲4處積水孳生病媒蚊場域，包括頂樓冷卻水塔、拖把水桶、及兩處水溝，已立即投藥、清除。為嚴防境外病毒入侵造成社區疫情蔓延，防疫團隊持續針對自登革熱高風險區入境的國際移工及外籍人士，於居家檢疫期間執行專案採血檢驗，截至目前已累計採檢2462人，並於集中檢疫場所、防疫旅館及周邊社區，加強病媒蚊密度監測及孳生源清除工作。
何惠彬指出，秋冬如果各地氣溫明顯驟降，病媒蚊更易趨往室內、水溝溫暖處所避寒；且進入冬季乾季期後，陽性水溝問題將日趨嚴重，清澈、無臭的不流動水溝容易形成隱藏性大型孳生源，成為防治疫情的隱憂。高雄市周年水溝陽性溝段比例監測分析資料顯示，自第45週查獲陽性溝渠溝段占總溝段比例呈現增加趨勢，由1.44%上升至第48週3.06%。民眾可以利用一桶水的防治方式，也就是100公克洗衣粉，投入10公升清水，攪拌起泡後倒入水溝，減少蚊蟲孳生。
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