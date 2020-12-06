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高市增1登革熱境外移入 衛生局：主動監測發現

中央社 / 高雄6日電

高雄市衛生局今天表示，新增1例境外移入登革熱病例，為40多歲男性印尼籍外籍移工。衛生局指出，個案入境後，至高市防疫旅館居家檢疫，因高市主動監測發現確診，已啟動防疫工作。

高雄市衛生局表示，個案自11月21日入境，並入住高市防疫旅館居家檢疫。他雖無登革熱症狀，但受全球疫情影響，衛生局針對登革熱高風險國家入境移工抽血檢驗，因這名移工為登革熱防治專案對象，因此進行例行性採檢。

衛生局表示，個案11月25日接受專案採檢，檢體送至高市醫院實驗室檢驗，一採結果NS1快篩陰性、IgM陰性、IgG未確定；12月2日二採檢驗結果IgM未確定、IgG陽性，經實驗室研判確診為高雄市第10例境外移入登革熱確診個案。

高雄市防疫團隊昨天啟動緊急防疫工作，針對個案檢疫場所及周邊社區進行病媒蚊密度調查，並加強高效能捕蚊燈成蚊密度監控工作，依相關監控指標加強孳生源巡檢頻率至12月22日疫情解除止。防疫團隊也已在易孳生病媒蚊場域立即投藥、清除，希望嚴防境外病毒入侵。

衛生局表示，將持續針對登革熱高風險區入境國際移工及外籍人士，於居家檢疫期間執行專案採血檢驗，截至目前已累計採檢2462人，並於集中檢疫場所、防疫旅館及周邊社區加強病媒蚊密度監測及孳生源清除工作，避免市民暴露於登革熱傳播風險。

截至12月5日止，全國累計登革熱境外移入確診個案63例、本土確診個案71例，包括新北市48例及桃園市23例；高雄市目前境外移入病例累計10例，尚無本土確診個案。

衛生局 登革熱

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