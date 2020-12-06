跑友變裝趣跑太平媽馬拉松 有跑有保庇

「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」今天清晨6時許在雲林縣西螺福興宮熱鬧開跑，全台5600名跑者齊聚一堂，有人盛裝打扮成三太子、皇帝或神力女超人等各式人物參與，縣長張麗善、董事長楊文鐘等人一同領跑，為疫情期間增添新活力。

楊文鐘說，西螺媽祖太平媽祈福馬拉松今年有42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組及3K歡樂組，賽事路線行經西螺當地最大地標「西螺大橋」，沿途還能飽覽田園風光，賽後再前往福興宮參拜太平媽，漫步小鎮體驗西螺之美，期望藉機普及馬拉松運動，齊力祈福跑出健康好活力。

張麗善表示，千名跑友無畏疫情影響，身體力行「跑健康」，不但提升防疫士氣，也帶動西螺鎮觀光人潮，希望西螺小鎮純樸的人文風情，讓大家感受到雲林人的熱情與活力，發現西螺之美。

楊文鐘說，以「誠信碗粿」聞名的陳媽媽碗粿今天也在會場擺攤展售，主辦單位也加碼購買逾500份碗粿，免費為全馬組跑友補給。