明晚新一波冷高壓逐漸南下 東北季風再增強

今明兩天持續受到東北季風影響，天氣風險公司分析師林琮訓表示，今明兩天大陸高壓由黃海一帶出海，東北風強度會稍稍的減弱，環境水氣較多，大致上仍然維持迎風面有雨，背風面穩定的天氣型態，氣溫相較於前幾日有略有回升。

他說，但是北部、東半部雲量較多又持續有下雨的狀況，濕涼的狀態讓回溫的感受不是太明顯，中南部雲量較少，白天受太陽加熱高溫普遍可以來到26-28度，而夜晚到隔天的清晨受輻射冷卻作用影響，空曠地區會有一些極端的低溫出現，造成日夜溫差非常大。

林琮訓表示，明天晚上開始，將有新一波冷高壓逐漸南下，造成東北季風的強度再次增強，不過這次冷空氣南下的幅度比較小，因此氣溫僅略降1至2度，北部、東北部高溫22-23度，花東、竹苗地區23-25度，中南部仍維持在26-28度。

他說，低溫部分，各地都有機會來到18-21度，局部空曠低區可能會更低一些，而迎風面的降雨會隨著季風的增強變得更加明顯一些，尤其在北海岸至東北角、大臺北東側及宜蘭地區有長時間陣雨，且有短時較大雨勢出現的可能，加上沿海風浪大，海邊活動的風險較高，多留意安全。

林琮訓表示，周二、周三開始，受到南來水氣增多影響，除了迎風面的降雨持續之外，中南部地區的雲量亦會增多，甚至可能會有一些降雨的狀況發生，山區受地形攔截水氣，降雨的機會比較大一些，預估整體的降雨量不會太多，但是中長期來看未來一周台灣環境都是比較潮濕的狀況，後續中南部地區仍然有降雨的機會，雖然對中南部的水庫進帳及水情緩解的幫助有限，但也算是不無小補。