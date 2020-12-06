聽新聞
test
0:00 / 0:00

明晚新一波冷高壓逐漸南下 東北季風再增強

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
北部、東半部雲量較多又持續有下雨的狀況，濕涼的狀態讓回溫的感受不是太明顯。本報資料照片
北部、東半部雲量較多又持續有下雨的狀況，濕涼的狀態讓回溫的感受不是太明顯。本報資料照片

今明兩天持續受到東北季風影響，天氣風險公司分析師林琮訓表示，今明兩天大陸高壓由黃海一帶出海，東北風強度會稍稍的減弱，環境水氣較多，大致上仍然維持迎風面有雨，背風面穩定的天氣型態，氣溫相較於前幾日有略有回升。

他說，但是北部、東半部雲量較多又持續有下雨的狀況，濕涼的狀態讓回溫的感受不是太明顯，中南部雲量較少，白天受太陽加熱高溫普遍可以來到26-28度，而夜晚到隔天的清晨受輻射冷卻作用影響，空曠地區會有一些極端的低溫出現，造成日夜溫差非常大。

林琮訓表示，明天晚上開始，將有新一波冷高壓逐漸南下，造成東北季風的強度再次增強，不過這次冷空氣南下的幅度比較小，因此氣溫僅略降1至2度，北部、東北部高溫22-23度，花東、竹苗地區23-25度，中南部仍維持在26-28度。

他說，低溫部分，各地都有機會來到18-21度，局部空曠低區可能會更低一些，而迎風面的降雨會隨著季風的增強變得更加明顯一些，尤其在北海岸至東北角、大臺北東側及宜蘭地區有長時間陣雨，且有短時較大雨勢出現的可能，加上沿海風浪大，海邊活動的風險較高，多留意安全。

林琮訓表示，周二、周三開始，受到南來水氣增多影響，除了迎風面的降雨持續之外，中南部地區的雲量亦會增多，甚至可能會有一些降雨的狀況發生，山區受地形攔截水氣，降雨的機會比較大一些，預估整體的降雨量不會太多，但是中長期來看未來一周台灣環境都是比較潮濕的狀況，後續中南部地區仍然有降雨的機會，雖然對中南部的水庫進帳及水情緩解的幫助有限，但也算是不無小補。

低溫 天氣動態

延伸閱讀

蘭嶼生活物資告急！4千居民面臨斷炊 縣府今托海巡緊急運補

中南部多雲到晴天氣 基宜大台北山區防局部大雨

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

台北宜蘭豪雨、新北基隆大雨！ 吳德榮：氣溫逐日緩升

相關新聞

旗山美濃馬拉松升級登場 久違的「香蕉大道」我來了

第四屆旗美馬拉松今天開跑，此次賽事升級，跑者跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更將步伐邁入美濃鄉間，沿途...

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

東北季風影響，中央氣象局持續發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍...

疏運北返人潮 高鐵今加開左營往南港全車自由座列車

台灣高鐵表示，經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間，加開1班次北上各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），8862車次晚上...

明晚新一波冷高壓逐漸南下 東北季風再增強

今明兩天持續受到東北季風影響，天氣風險公司分析師林琮訓表示，今明兩天大陸高壓由黃海一帶出海，東北風強度會稍稍的減弱，環境...

體驗台南味 星宇航空雙城號19日啟航

新冠肺炎疫情下國旅市場蓬勃發展，星宇航空和台南市政府將於19日合作推出「台北-台南雙城號」套裝行程，其中還有電影「孤味」...

懷有身孕能否做重量訓練？醫師：多動致流產觀念已過時

新竹一名29歲詹姓孕婦平時有重訓習慣，有身孕後擔心繼續重訓恐流產，到台大醫院新竹分院產檢，並詢問醫師是否可持續運動，經醫...

【鄉野奇譚】施琅逼出康熙的台灣真心話 300年後與鄭成功同桌供奉

鄭成功開台、施琅攻台，兩人過世後升格為神，各有信徒，後代則結怨至近代，甚至互不聯姻，但兩位神明卻在上月底同桌接受信徒供奉，場面熱鬧非凡；鄭施300多年來的恩怨已經過去，不過施琅攻台當年卻開啟「台灣棄留」的討論，至今兩岸對康熙皇帝內心真正的想法，仍有爭議。

外送消費爭議 取消訂餐扣款最多

桃園市政府今年受理外送消費爭議205件，以未吃到餐點退款糾紛最多，市府原擬定外送平台業者管理自治條例，加強管理勞動權益、...

認識肺纖維化／硬皮症面無表情「想笑卻笑不出來」

自體免疫疾病是國內十大重大傷病第3名，包含類風濕性關節炎、乾燥症、硬皮症、皮肌炎、紅斑性狼瘡等，全台病人超過12萬名。

他兩年減掉63公斤 過去一天的餐費現在可吃一周

肥胖近年已快成為「國安問題」，肥胖不僅可能造成不孕，也無法在軍營服役，衛福部國健署調查，國內每二人就有一人肥胖。過去民眾...

【銀髮海嘯／下】「歡喜學堂」在地共老長者重生 百歲爺爺戒菸想活更久

老人共餐不共「參」，是部分長照關懷據點的現象，長者們只是固定每周一兩個中午共餐及唱歌，不過也有巷弄長照站能陪伴長者歡喜老。桃園蘆竹一個專門服務社區周邊老年人及失智症患者的團體「歡喜學堂」，五年來送走15名長輩，每名長者離去前，臥床時間大約兩個月到一周，學堂用影片記錄他們上課時的笑容，長者人生的最後，可以說是帶著微笑離去的。

永信李天德醫藥科技獎 醣質疫苗、幹細胞領域學者獲獎

第16屆「永信李天德醫藥科技獎」日前舉行頒獎典禮，兩位卓越醫藥科技獎得主分別是中研院生物化學研究所博士吳世雄、中國醫藥大...

熱門新聞

台鐵邊坡改善進度曝光！ 原來10億都花在這些地方

會開火就會煮！全聯4款高CP值食物 手殘星人靠自己3分鐘搞定

驚傳產婦打流感疫苗過世 莊人祥：已送審查委員鑑定討論

猴硐坍前司機示警擋災成英雄 原來他還有這些暖心事蹟

北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

影／猴硐走山空拍影像 可見泥流、裂痕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。