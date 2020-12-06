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體驗台南味 星宇航空雙城號19日啟航

中央社 / 台南6日電
星宇航空將於12月19日推出台北－台南雙城號微旅行2.0，結合台北市政府、台南市政府及旅遊業者，共同打造多面向的主題產品，讓微旅行像極了出國。　圖／星宇航空提供
星宇航空將於12月19日推出台北－台南雙城號微旅行2.0，結合台北市政府、台南市政府及旅遊業者，共同打造多面向的主題產品，讓微旅行像極了出國。　圖／星宇航空提供

新冠肺炎疫情下國旅市場蓬勃發展，星宇航空和台南市政府將於19日合作推出「台北-台南雙城號」套裝行程，其中還有電影「孤味」的拍攝景點及小吃旅程，充滿濃濃的「台南味」。

台南市政府觀光旅遊局指出，交通部10月底推出「微旅行2.0方案」，放寬航班起降限制，從桃園機場起飛後能降落在台灣任一座民航機場，以助國旅發展。星宇航空則看好南台灣國旅市場，首選台南。

觀旅局表示，星宇航空和台南市政府將於19日推出「台北-台南雙城號」，往返共4個航班，可單購機票，也可搭配KLOOK、KKday及易遊網的套裝產品。

值得一提的是，台北飛台南JX8063航班結合由KKday推出電影「孤味」的台南拍攝景點及小吃遊程，藉由電影開啟台南的文化之旅。

觀旅局人員說，星宇航空「台北-台南雙城號」JX8061及JX8063航班，將分別於19日上午9時30分及11時15分從桃園機場起飛，航經日本宮古島、沿台灣東岸於下午12時30分及2時15分抵達台南機場。

「台南-台北航班」JX8062及JX8064航班將於19日下午1時45分、3時30分從台南機場起飛，沿東岸飛行到日本宮古島，於下午4時45分、6時30分抵達桃園機場，讓旅客享受3小時飛行體驗，享用機上美食，機長也會即時導覽，從雲端飽覽台灣海岸線及地景。

觀旅局表示，星宇航空因和多家旅遊業者推出多種優質組合，遊客還可到奇美博物館參加耶誕週末、逛市集、聽音樂及跳舞。相關旅程明天開賣。

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