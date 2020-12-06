旗山美濃馬拉松升級登場 久違的「香蕉大道」我來了

第四屆旗美馬拉松今天開跑，此次賽事升級，跑者跑入香蕉園，行經百年老街感受旗山人文氣息，全馬跑者更將步伐邁入美濃鄉間，沿途欣賞湖光山色與古色古香的客家夥房，升級版賽事帶給跑友全新感受。文化部長李永得與立委邱議瑩分別挑戰21公里半馬與5公里休閒路線，「世界最棒工作的台灣女孩」謝昕璇則是帶著青春活力參賽，美味的香蕉蛋糕是她跑步的最大動力。

高雄旗美路跑以行經香蕉大道，徜徉旗山、美濃兩地的田園景觀著稱，歷年吸引無數運動愛好者齊聚旗山。此次路線納入更多美濃客庄美景，更名旗美馬拉松，沿途香蕉無限量供應，更可大啖香蕉蛋糕、蛋捲與美濃粄條、橙蜜番茄等在地特色美食，吸引5000名跑者報名。

上午6點半，各組跑者陸續從旗山體育場起跑，跑友中有不少熟悉面孔，連續3年推著香蕉車參賽的「香蕉哥」林坤彬報名半馬賽事，行經溪州蕉園時還巧遇真正的香蕉伯，兩人合影留下經典畫面。第4度參賽的文化部長李永得也是挑戰半馬，立委妻子邱議瑩擔任鳴槍嘉賓，首度下場挑戰5公里。李永得說，最近一年少運動，成績有點退步，堤岸步道與香蕉小徑最吸引他，景色真的很棒。

「苗栗林志玲」再度以包租婆裝扮現身，「世界最棒工作的台灣女孩」CC謝昕璇則是高雄在地人，此次參賽她最期待品嘗補給站的香蕉蛋糕。此外，許多軍警人員愛好運動，陸軍第四地區支援指揮部由指揮官黃信仁帶隊，各營區慢跑社都有仁報名，總共220名官兵參賽，聲勢浩大；旗山警分局的前後任分局長、副分局長都有報名，不錯過年度盛事。