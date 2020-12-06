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懷有身孕能否做重量訓練？醫師：多動致流產觀念已過時

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
在專業醫師與健身教練的評估與指導下，孕期間也能放心地進行重練訓練。圖／台大醫院新竹分院提供
在專業醫師與健身教練的評估與指導下，孕期間也能放心地進行重練訓練。圖／台大醫院新竹分院提供

新竹一名29歲詹姓孕婦平時有重訓習慣，有身孕後擔心繼續重訓恐流產，到台大醫院新竹分院產檢，並詢問醫師是否可持續運動，經醫師問診與檢查，詹女無孕期運動禁忌症，若沒有身體不適，懷孕期間仍可規律運動，維持重量訓練與骨盆底肌訓練。

台大醫院新竹分院婦產部醫師黃冠穎指出，一般認為孕婦要多休息、少動，以免流產的觀念已過時，懷孕期間若減少運動量且增重過度，即為孕期肥胖，容易導致併發症，如妊娠糖尿病。

過去認為懷孕期間運動與流產、胎兒過小、孕婦骨骼肌肉損傷、早產有關，但目前並無相關文獻證實此說法。近期有文獻指出，孕期運動的好處，包含有較高機會可以成功陰道生產、較不容易孕期體重過度增重、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、早產等。

黃冠穎說，孕期的重心改變，導致腰椎前凸、骨盆前傾、膝蓋內夾及荷爾蒙改變造成韌帶彈性改變，都可能造成孕期骨盆帶疼痛，包含下背疼痛、恥骨聯合疼痛。根據文獻指出，孕期骨盆帶疼痛可透過孕期運動改善疼痛情形。

黃冠穎指出，2018年美國首次發表全民運動指南，建議孕期及產褥期應維持每周150分鐘中強度有氧運動，且建議原本就有運動習慣的孕婦，可持續維持。2019年加拿大婦產科醫學會與2020年美國婦產科醫學會針對孕期及產褥期運動彙整最新文獻與專家意見，建議婦產科醫師應該鼓勵沒有禁忌症的孕婦於孕期及產褥期持續運動。

黃冠穎提醒，設計孕期及產褥期運動課程時，必須針對個別孕婦調整內容，考慮核心肌群是否會出力、骨盆是否有前傾或歪斜及脊椎是否有腰椎前凸情況。運動強度也必須考慮到孕婦原本是否有運動習慣、工作型態、工作時所耗費的體力。

最重要的是，婦產科醫師應告知孕婦本身是否有相關禁忌症，並熟知相關孕期運動指引所建議與不建議的運動類型，及提醒孕婦哪些情況是警訊，必須停止運動；若有運動傷害或相關不適症狀發生時，必須回診讓婦產科醫師判斷狀況，以利提供相關檢查與建議。

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