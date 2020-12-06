北北基宜大雨！ 吳德榮：未來一周北部持續有雨

東北季風影響，中央氣象局持續發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨苗栗及中部地區因輻射冷卻，氣溫降得更低，苗栗三灣鄉13.3度，創下此波東北季風全台平地的最低氣溫。

今天冷空氣續減弱，氣溫緩升；仍盛行東北季風，迎風面的大台北及東北部有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率。北台濕涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。北部17至22度、中部15至28度、南部16至29度、東部17至26度。

明天、周二東北季風仍偏強、水氣漸增；桃園以北及東半部有局部雨，新竹偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。

周三、周四東北季風減弱、水氣仍多；桃園以北及東半部有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫稍回升。

他說，周五、周六另一波較弱的東北季風南下，氣溫微降，北台仍濕涼；桃園以北及東半部有局部雨。

至於背風面的天氣，明天至周六中南部大部分時間為多雲時晴，但有時有中層水氣所形成的雲系自南方移入，為山區及部分平地帶來零星降雨的機率。